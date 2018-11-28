Порошенко подписал закон о введение военного положения

Ранее закон был подписан спикером Верховной Рады Парубием и направлен на подпись президента. Закон должен быть обнародован в официальной прессе.

Президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа «О введении военного положения в Украине». Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщает об этом в Facebook.

Президент Порошенко підписав закон про затвердження указу "Про введення воєнного стану в Україні". Опубліковано Святославом Цеголком Середа, 28 листопад 2018 р.

Проект закона об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине» поступил Петру Порошенко 28 ноября с подписью спикера Андрея Парубия.

Теперь закон должен быть обнародован в официальной прессе украинской власти — газете «Голос Украины».

Депутаты приняли этот законопроект 26 ноября.

Им утверждается указ президента от 26 ноября 2018 года №393 «О введении военного положения в Украине» со следующей оговоркой: военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Согласно обнародованному приложению к законопроекту, военное положение в Украине вводится с 14 часов 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток – до 14 дня 26 декабря 2018 года.

Стимулом к введению военного положения послужило то, что 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу», вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.

«Украинско-Российское обозрение»