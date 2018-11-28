Россия предъявила «обвинения» 12 захваченным украинским морякам

«Суд» в оккупированном Крыму «обвиняет» моряков в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору».

Так называемый «уполномоченный по правам человека» в оккупированном Крыму Людмила Лубина заявила, что «следствие» предъявило обвинения 12 украинским морякам, которые были взяты в плен в Керченском проливе, сообщает «Meduza».

По ее словам, украинских моряков обвинили в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору».

Ранее киевский районный «суд» оккупированного Симферополя на 2 месяца арестовал 12 украинских моряков, захваченных ФСБ России в районе Керченского пролива.

27 ноября журналист опубликовал имена всех украинских военнопленных моряков.

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

«Meduza»