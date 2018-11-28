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Новости

Надеюсь, что Трамп на саммита G20 потребует от Путин убраться из Украины, – Порошенко

«NBC»
28 ноября 2018

Глава украинского государства так же рассчитывает, что страны НАТО направят свои корабли в Черное море для обеспечения безопасности.

Президент Петр Порошенко рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов и президента Трампа во время саммита G20 в Аргентине. Он заявил об этом в интервью американскому телеканалу «NBC».

Порошенко рассказал, что в прошлом провел несколько встреч с президентом Трампом, во время которых получил твердую позицию о его поддержке суверенитета, территориальной целостности и борьбы Украины за свободу и демократию.

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«И в этой ситуации я рассчитываю на США», – сказал глава государства.

На вопрос журналиста, какой месседж президент Трамп должен донести Путину на саммите G20, Порошенко сказал: «Убирайтесь из Украины, мистер Путин».

Президент подчеркнул, что реальная цель России – оккупация моря, и сейчас происходит начало агрессии.

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«Это не просто атака против двух украинских легких военных катеров и одного буксира. Это агрессия в Азовском море», – сказал президент.

Он отметил, что введение военного положения в нескольких областях Украины направлено на защиту Украины.

По словам Порошенко, Украина также попросила, чтобы страны НАТО направили несколько судов в Черное море для обеспечения глобальной безопасности.

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Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря. Трамп допустил, что может отменить запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 после того, как Россия захватила украинские военные корабли в Черном море.

«NBC»

Tags: G20, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, США

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