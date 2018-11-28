Россия стягивает в район Керчи ракетные комплексы береговой обороны «Бал»

Ракетные комплексы, перемещение которых зафиксированы в оккупированном Крыму предназначены для борьбы с кораблями.

В оккупированном Россией Крыму зафиксировали перемещение военной техники в направлении Керчи. Как сообщает фонд «Повернись живим», по трассе Севастополь-Керчь в сопровождении полицейских автомобиль сегодня ехали береговые ракетные комплексы «Бал».

Ролик был опубликован на YouTube-канале российского пропагандистского канала RT.

Росія перекидає в Криму берегові комплекси "Бал" 28112018 ТЕРМІНОВО! Росія перекидає у Криму протикорабельні берегові комплекси «Бал». На відео, опублікованому в одній із соцмереж, зафіксовано, як сьогодні, 28 листопада, на 15-му кілометрі траси Севастополь-Керч у супроводі поліцейських авто рухається колонна військової техніки.Невже в РФ бояться введення в Україні воєнного стану? Чи це, можливо, чергові «навчання»? Хай там що, але ми завжди маємо бути напоготові.Нагадаємо, «Бал» — це береговий ракетний комплекс з протикорабельною ракетою Х-35. З 2008 року знаходиться на озброєнні ЗС Росії. Стежте за новинами. Зберігайте спокій. Пам’ятайте про підступність ворога. І рятуйте Україну тут: https://goo.gl/pvmGNnФонд «Повернись живим» Опубліковано Повернись живим Середа, 28 листопад 2018 р.

«Балы» были приняты на вооружение в 2008 году. Они представляют собой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой.

Напомним, что 25 ноября три украинских военных корабля попробовали пройти через Керченский пролив, но были остановлены и затем атакованы. В результате катер «Бердянск» был подбит и вместе с еще одним катером «Никополь» и буксиром «Яны Капу» был захвачен. Нападение произошло в нейтральных водах.

В плен попали 24 украинца, 12 из них были арестованы вчера решением «суда» подконтрольного оккупационным властям Крыма.

Фонд «Повернись живим»