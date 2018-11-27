Украинская «дочка» российского банка «ВТБ» признана банкротом

Завтра в банке будет введен временная внешняя администрация, которая должна заняться процедурой санации.

Национальный банк Украины отнес «ВТБ Банк» к категории неплатежеспособных, говорится в официальном пресс-релизе украинского регулятор кредитно-финансовой системы.

«Регулятор отнес «ВТБ» к категории неплатежеспособных. В среду утром будет введена временная администрация», – подтвердил ранее информацию о банкротстве собеседник «Экономической Правды».

Позже пресс-служба НБУ официально подтвердила эту информацию.

«В связи со снижением объема ликвидности «ВТБ Банка» и последующим ухудшением его финансового состояния в течение последнего месяца Нацбанк 13 ноября отнес учреждение к категории проблемных», – заявили в НБУ.

Согласно сообщению, тогда же был установлен срок для принятия «ВТБ Банком» плана мероприятий по приведению своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства.

«Учитывая отсутствие реальных действий со стороны владельцев банка для предотвращения неплатежеспособности, а также отсутствие принятых мер для улучшения ликвидности банка правление НБУ приняло решение об отнесении «ВТБ Банка» к категории неплатежеспособных», – говорится в сообщении.

ВТБ – крупнейшая финансовая группа РФ, которую контролирует правительство России.

Подразделения ВТБ представлены по всему миру, а сама группа входила в 500 крупнейших компаний мира по версии Financial Times (FT Global 500).

В Украине свою экспансию группа начала в 2005 году. В 2006 году ВТБ приобрел банк «Мрія» у Петра Порошенко, который на тот момент входил в группу крупных.

Еще четыре года назад российский ВТБ банк был одним из сильнейших игроков украинского рынка с крупными промышленными клиентами, а его активы превышали 30 млрд грн.

Напомним, 5 ноября «ВТБ Банк» был вынужден ввести комиссии и лимиты на снятие наличных, что направлено на сдерживание оттока средств клиентов.

Известно, что апелляционный суд Киева наложил арест на акции дочерних предприятий «ВТБ», «Проминвестбанка» и «Сбербанка». Истцами выступили около 18 украинских компаний и бывший руководитель национализированного «Приватбанка» Александр Дубилет, которые заявили о потере своих активов в Крыму после оккупации Россией.

Банки сразу подали кассационные жалобы на решение Апелляционного суда Киева об аресте их акций.

Национальный банк Украины