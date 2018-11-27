В ЕС заявили о необходимости запрета реализации российского проекта «Северный поток-2»

Причиной столь жесткого заявления озвученного в ЕС стало российское нападение на украинские корабли в районе Керченского пролива.

Российская агрессия в Азово-Керченской акватории требует консолидированного ответа от Европейского Союза, включая расширение санкций против РФ и запрет газопровода «Северный поток-2». Такое убеждение высказал сопредседатель Комитета ассоциации ЕС-Украина Дариуш Розатти во время слушаний в честь 5-й годовщины Революции достоинства, сообщает корреспондент «Укринформа».

«Должен быть направлен мощный сигнал, что Европейский Союз не может принять такое поведение. И что это будет иметь последствия. Санкции должны быть продолжены. Как предлагалось, они должны быть распространены на всех людей, которые несут ответственность за приказы, отдававшиеся для начала провокации в Азовском море, вплоть до высшего звена командования», – отметил европейский политик.

Розатти также отметил необходимость дальнейших экономических санкций. «Например, окончательно запретить проект «Северный поток-2». Мы должны сделать наверняка, чтобы президент Путин заплатил высокую цену за такие действия. Если он не заплатит такую ​​цену, если он будет видеть, что наш ответ и реакция является мягкой или неустойчивой, это лишь подтолкнет его к большей агрессии», – заявил евродепутат.

Он отметил, что ЕС должен координировать свои действия с НАТО, потому что события, которые разворачиваются рядом с границами Евросоюза, представляют угрозу для европейской безопасности.

«Укринформ»