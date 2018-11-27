Российский «суд» в Крыму арестовал двенадцать украинских моряков до 25 января

Украина выразила свой категорический протест против захват и ареста украинских военных моряков.

В аннексированном Крыму Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года захваченного российскими военными украинского моряка Владимира Варимеза – члена экипажа буксира «Яны Капу», сообщил во вторник 27 ноября корреспондент «Радио свобода» Антон Наумлюк в Facebook.

Отмечается, что суд изберет меру пресечения 12 из 24 задержанным украинцам.

Украинские морякиСудьи Киевского районного суда Симферополя Виктор Можелянский, Андрей Долгополов и Михаил Белоусов… Опубліковано Anton Naumlyuk Вівторок, 27 листопад 2018 р.

Первым был арестован 26-летний уроженец Одесской области Владимир Варимез – старший матрос с рейдового буксира «Яны Капу». Его арестовали до 25 января 2019 года.

Как сообщают «Крым.Реалии», подконтрольный России суд Симферополя арестовал на два месяца еще двух украинских матросов – Андрея Опрыско и Виктора Беспальченко – до 25 января 2019 года. Также арестован матрос катера «Никополь» Сергей Цыбизов.

Морякам вменяют незаконное пересечение границы по ч.1 ст. 322 Уголовного кодекса РФ.

Суд отправил на два месяца в СИЗО двух старших матросов, Михаила Власюка и Владимира Терещенко и мичмана Юрия Будзыло (члены экипажа буксира «Яны Капу»), а также капитана-лейтенанта Сергея Попова (катер «Никополь»).

По состоянию на 19:00 арестованы 12 украинских моряков, передают «Крым.Реалии». Арестованы также Роман Мокрюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба и Владислав Костышин.

Украинским морякам вменяют незаконное пересечение границы по части 1 статьи 322 Уголовного кодекса России.

Напомним, 25 ноября Россия заблокировала проход по Керченскому проливу украинскому буксиру «Яны Капу» и двум катерам «Бердянск» и «Никополь» и захватила эти суда вместе с экипажами.

Сегодня утром стало известно о перевозке моряков в Симферополь «для избрания меры пресечения». А накануне стали известны фамилии 18 захваченных в плен украинцев, имена еще пятерых пока не установлены. Известно, что трое военных пострадали во время обстрела и находятся в больнице в Керчи.

Ранее Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что захваченные моряки по статусу являются военнопленными и судить их нельзя. Такое заявление он сделал в эфире «1+1», передает «Левый Берег».

«Во-первых, освободить ребят – это действительно сейчас важнейший приоритет. Сейчас ведем переговоры с Красным Крестом, поскольку наши ребята по статусу являются военнопленными. Россия по отношению к нам осуществила несколько актов агрессии, и КК должен активно в это вмешиваться», – подчеркнул Климкин.

Министр также сообщил, что сейчас проводятся переговоры и с правозащитниками, и с крымскотатарской общиной в оккупированном Крыму.

«Поскольку военнопленных судить по определению нельзя, это маразм, но Россия это делает. Мы должны защитить их хотя бы на сегодня, хотя бы на ближайшие дни», – подчеркнул министр.

Он также отметил, что МИД использует разные каналы для получения информации об украинских моряках. «Мы используем и Красный Крест, и омбудсменов, и все каналы, которые нам доступны. Но мы понимаем, что решение будет приниматься на уровне Путина, на это направлены все наши усилия», – заявил глава МИД Украины.

«Украинско-Российское обозрение»