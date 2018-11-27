У границы России граждане Украины получили фальшивые уведомления о мобилизации

Фальшивые SMS о мобилизации, якобы от имени Минобороны Украины получили жители приграничных областей Украины.

На границе с Российской Федерацией жителям Сумской области разослали фейковые сообщение от имени Министерства обороны с предложением прибыть в ближайшую воинскую часть, сообщает пресс-служба Минобороны 27 ноября.

Представитель МО Алексей Чернобай написал в Facebook, что сообщение посылали, в частности жителям Путивловского района области.

«Указанная информация является ничем иным, как провокацией, которая регулярно наблюдается в районах с общей государственной границей с РФ и в населенных пунктах расположенных вдоль линии разграничения», – добавил Чернобай.

Увага! Чергова російська провокація!Сьогодні, протягом дня, жителям Путивлівського району Сумської обл. від імені… Опубліковано Олексієм Чернобаєм Вівторок, 27 листопад 2018 р.

Минобороны утверждает, что не имеет никакого отношения к рассылке подобных сообщений, а ВСУ никогда не прибегали к подобным мерам.

«В связи с мобилизацией, Вам нужно немедленно прибыть в воинской части по месту жительства. В случае игнорирования в течение 3 суток, Ваши сведения будут переданы в суд. С уважением Министерство Обороны Украины», – разослали украинцам.

«Есть много примеров рассылки спам-сообщений российско-оккупационными войсками и незаконными вооруженными формированиями», – сообщили в ведомстве.

Такое «информвлияние» в МО назвали проявлением «гибридной» агрессии России против Украины.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

Речь идет об областях, расположенные вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей.

В этот перечень входят Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая области.

Пресс-служба Министерств обороны Украины