123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Гуманитарная аура

Между Украиной и Россией война, а не «конфликт», – Бабченко

Аркадий Бабченко, Facebook
27 ноября 2018

Использовать в текстах на русском языке слово «конфликт» для определения российской агрессии против Украины, мягко скажем – недопустимо!

Да, кстати. Давно хотел сказать. Вот и опять случай подвернулся. Дорогие коллеги из русскоязычных изданий. Я имею в виду, конечно, не пропагандистов а именно журналистов. ВВС, Свобода, Голос Америки и немногие остальные единичные оставшиеся. Перестаньте, блин, использовать в своих статьях ублюдочное слово «конфликт», об этом пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко.

По английски, возможно, слово «conflict» и можно прилепить к любому контексту.

Да, кстати. Давно хотел сказать. Вот и опять случай подвернулся. Дорогие коллеги из русскоязычных изданий. Я имею в…

Опубліковано Аркадієм Бабченком Вівторок, 27 листопад 2018 р.

Но по-русски слово «конфликт» обозначает только ту ситуацию, когда взаимные претензии предъявляют ДВЕ стороны. Понимаете? Две. Что вторая сторона — такая же. Равнозначная. Недоговороспособная.

Нельзя сказать «Конфликт Гитлера с евреями». Можно сказать только Холокост.

Нельзя сказать «Конфликт НКВД и Мейерхольда». Можно сказать только репрессии.

Нервный бой. Украинская стратегическая победа в Керченском проливе

Нельзя сказать «Конфликт Троцкого и крестьян». Можно сказать только Голодомор.

Нельзя сказать «Конфликт Сталина и польских офицеров». Можно сказать только Катынь.

У Чикатило не было конфликта с Еленой Закотновой. Было убийство маньяком девятилетней девочки.

Турецкий обход. Чем грозит «Турецкий поток» украинскому транзиту российского газа?

У Лом-Али Гайтукаева не было конфликта с Анной Поликтовской. Было заказное убийство.

Не было немецко-польского конфликта. Была оккупация Польши Германией.

Не было россйско-грузинского конфликта. Была оккупация Грузии Россией.

Нервный бой. Украинская стратегическая победа в Керченском проливе

И нет никакого российско-украинского конфликта! У Украины в новейшей истории никогда не было никаких территориальных претензий к России! Никогда!

Есть только оккупация Украины Россией.

Только. Оккупация. Нападение. Самое подлое, самое ублюдочное из всех нападений этого Мордора.

Керченская развилка. Историк Зубов о планах Путина

Пожалуйста. Идите к черту со своим «Конфликтом в Керченском проливе». Конфликт у вас с тещей из-за рассады на подоконнике.

Семейной ссорой еще назовите, блядь.

Милая домашняя склока.

Аркадий Бабченко, Facebook

Tags: война, Россия, Украина

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены