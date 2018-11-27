Между Украиной и Россией война, а не «конфликт», – Бабченко

Использовать в текстах на русском языке слово «конфликт» для определения российской агрессии против Украины, мягко скажем – недопустимо!
Да, кстати. Давно хотел сказать. Вот и опять случай подвернулся. Дорогие коллеги из русскоязычных изданий. Я имею в виду, конечно, не пропагандистов а именно журналистов. ВВС, Свобода, Голос Америки и немногие остальные единичные оставшиеся. Перестаньте, блин, использовать в своих статьях ублюдочное слово «конфликт», об этом пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко.
По английски, возможно, слово «conflict» и можно прилепить к любому контексту.
Да, кстати. Давно хотел сказать. Вот и опять случай подвернулся. Дорогие коллеги из русскоязычных изданий. Я имею в…
Опубліковано Аркадієм Бабченком Вівторок, 27 листопад 2018 р.
Но по-русски слово «конфликт» обозначает только ту ситуацию, когда взаимные претензии предъявляют ДВЕ стороны. Понимаете? Две. Что вторая сторона — такая же. Равнозначная. Недоговороспособная.
Нельзя сказать «Конфликт Гитлера с евреями». Можно сказать только Холокост.
Нельзя сказать «Конфликт НКВД и Мейерхольда». Можно сказать только репрессии.
Нервный бой. Украинская стратегическая победа в Керченском проливе
Нельзя сказать «Конфликт Троцкого и крестьян». Можно сказать только Голодомор.
Нельзя сказать «Конфликт Сталина и польских офицеров». Можно сказать только Катынь.
У Чикатило не было конфликта с Еленой Закотновой. Было убийство маньяком девятилетней девочки.
Турецкий обход. Чем грозит «Турецкий поток» украинскому транзиту российского газа?
У Лом-Али Гайтукаева не было конфликта с Анной Поликтовской. Было заказное убийство.
Не было немецко-польского конфликта. Была оккупация Польши Германией.
Не было россйско-грузинского конфликта. Была оккупация Грузии Россией.
Нервный бой. Украинская стратегическая победа в Керченском проливе
И нет никакого российско-украинского конфликта! У Украины в новейшей истории никогда не было никаких территориальных претензий к России! Никогда!
Есть только оккупация Украины Россией.
Только. Оккупация. Нападение. Самое подлое, самое ублюдочное из всех нападений этого Мордора.
Пожалуйста. Идите к черту со своим «Конфликтом в Керченском проливе». Конфликт у вас с тещей из-за рассады на подоконнике.
Семейной ссорой еще назовите, блядь.
Милая домашняя склока.
Аркадий Бабченко, Facebook