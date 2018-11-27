Между Украиной и Россией война, а не «конфликт», – Бабченко

Использовать в текстах на русском языке слово «конфликт» для определения российской агрессии против Украины, мягко скажем – недопустимо!

Да, кстати. Давно хотел сказать. Вот и опять случай подвернулся. Дорогие коллеги из русскоязычных изданий. Я имею в виду, конечно, не пропагандистов а именно журналистов. ВВС, Свобода, Голос Америки и немногие остальные единичные оставшиеся. Перестаньте, блин, использовать в своих статьях ублюдочное слово «конфликт», об этом пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко.

По английски, возможно, слово «conflict» и можно прилепить к любому контексту.

Да, кстати. Давно хотел сказать. Вот и опять случай подвернулся. Дорогие коллеги из русскоязычных изданий. Я имею в… Опубліковано Аркадієм Бабченком Вівторок, 27 листопад 2018 р.

Но по-русски слово «конфликт» обозначает только ту ситуацию, когда взаимные претензии предъявляют ДВЕ стороны. Понимаете? Две. Что вторая сторона — такая же. Равнозначная. Недоговороспособная.

Нельзя сказать «Конфликт Гитлера с евреями». Можно сказать только Холокост.

Нельзя сказать «Конфликт НКВД и Мейерхольда». Можно сказать только репрессии.

Нельзя сказать «Конфликт Троцкого и крестьян». Можно сказать только Голодомор.

Нельзя сказать «Конфликт Сталина и польских офицеров». Можно сказать только Катынь.

У Чикатило не было конфликта с Еленой Закотновой. Было убийство маньяком девятилетней девочки.

У Лом-Али Гайтукаева не было конфликта с Анной Поликтовской. Было заказное убийство.

Не было немецко-польского конфликта. Была оккупация Польши Германией.

Не было россйско-грузинского конфликта. Была оккупация Грузии Россией.

И нет никакого российско-украинского конфликта! У Украины в новейшей истории никогда не было никаких территориальных претензий к России! Никогда!

Есть только оккупация Украины Россией.

Только. Оккупация. Нападение. Самое подлое, самое ублюдочное из всех нападений этого Мордора.

Пожалуйста. Идите к черту со своим «Конфликтом в Керченском проливе». Конфликт у вас с тещей из-за рассады на подоконнике.

Семейной ссорой еще назовите, блядь.

Милая домашняя склока.

Аркадий Бабченко, Facebook