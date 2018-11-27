Турецкий обход. Чем грозит «Турецкий поток» украинскому транзиту российского газа?

Открытие южных маршрутов приведет к потере транзитной выручки украинской ГТС в размере от $300 млн до $1 млрд в год.

Недавно в Турции вбили очередной гвоздь в крышку гроба, в котором покоятся останки транзитного потенциала нашей страны. Трубу нового газопровода «Турецкий поток» с замыкающим стыком спустили в воды Черного моря. Это значит, что дальше – только по суше и в 2019 году Турция получит новую транзитную ветку поставок российского газа, пишет на страницах «Фокуса» Алексей Кущ.

Президент Эрдоган уже заявил, что его страна в ближайшее время превратится в новый газовый хаб для Южной Европы. Турция потребляет ежегодно примерно 25 млрд куб. м, и эти объемы закроет строящийся «Турецкий поток» с плановой мощностью более чем 30 млрд куб. м. Это вдобавок к «Голубому потоку» (16 млрд куб. м). Таким образом, в энергетическом балансе у турок в ближайшие год-два появится транзитный профицит в размере до 10 млрд куб. м.

Это без учета перспектив запуска нового каспийского газового маршрута, так называемого Южного газового коридора с азербайджанского месторождения Шах-Дениз. После завершения строительства южноевропейского газопровода TANAP страны ЕС смогут получать дополнительно 10 млрд куб. м каспийского газа.

В этом контексте удивляет участие украинской стороны в торжествах по случаю открытия первого этапа TANAP. Для Турции это еще один шаг к построению транснационального газового хаба и дополнительный источник «снятия» транзитной маржи, для Азербайджана – новые рынки сбыта, для Балканских стран – альтернативные направления поставок энергоносителей. Диверсификация, одним словом.

Недавно в Турции вбили очередной гвоздь в крышку гроба, в котором покоятся останки транзитного потенциала нашей страны. Трубу нового газопровода «Турецкий поток» с замыкающим стыком спустили в воды Черного моря. Это значит, что дальше – только по суше и в 2019 году Турция получит новую транзитную ветку поставок российского газа.

Президент Эрдоган уже заявил, что его страна в ближайшее время превратится в новый газовый хаб для Южной Европы. Турция потребляет ежегодно примерно 25 млрд куб. м, и эти объемы закроет строящийся «Турецкий поток» с плановой мощностью более чем 30 млрд куб. м. Это вдобавок к «Голубому потоку» (16 млрд куб. м). Таким образом, в энергетическом балансе у турок в ближайшие год-два появится транзитный профицит в размере до 10 млрд куб. м.

Это без учета перспектив запуска нового каспийского газового маршрута, так называемого Южного газового коридора с азербайджанского месторождения Шах-Дениз. После завершения строительства южноевропейского газопровода TANAP страны ЕС смогут получать дополнительно 10 млрд куб. м каспийского газа.

В этом контексте удивляет участие украинской стороны в торжествах по случаю открытия первого этапа TANAP. Для Турции это еще один шаг к построению транснационального газового хаба и дополнительный источник «снятия» транзитной маржи, для Азербайджана – новые рынки сбыта, для Балканских стран – альтернативные направления поставок энергоносителей. Диверсификация, одним словом.

А что принесет TANAP Украине?

Или мы настолько наивны, что думаем, что в трубе что-то останется для нас после «забора» в Румынии, Болгарии, Сербии, Греции, Италии? Даже с учетом перспективы расширения пропускной способности этого альтернативного направления до 30 млрд куб. м его объемы расписаны между европейскими странами, и Украины в этом списке нет.

Единственное, на что уповаем, – на сокращение потребления газа в ЕС и теплые зимы. В сухом остатке открытие южных транзитных маршрутов («Турецкий поток» и TANAP) приведет к потере транзитной выручки украинской ГТС в размере от $300 млн до $1 млрд в год. В данном контексте присутствие украинской делегации на торжествах по случаю запуска TANAP напоминает радостное гулянье и «разрыв баяна» на собственных похоронах.

Украинские чиновники не понимают или делают вид, что не понимают: любой транзитный коридор для нас – это потеря транзитной маржи и снижение логистического потенциала. Неважно, откуда идет газ – из РФ или Азербайджана. Если точки входа в ГТС находятся в другой стране, это очередной минус в нашу транзитную карму.

Но и апокалиптические заявления о полной «аннигиляции» украинской ГТС вследствие запуска альтернативных южных и северных газовых коридоров тоже преувеличены. При самом негативном сценарии у нас останется транзит в Италию (25 млрд куб. м), Чехию (4,5 млрд куб. м), Словакию (3,7 млрд куб. м), Венгрию (5,5 млрд куб. м), Австрию (6 млрд куб. м) и Словению (0,5 млрд куб. м). Всего от 45 до 50 млрд куб. м. Или порядка $1,5 млрд транзитных доходов из нынешних $3 млрд.

В этой связи примечательно известное письмо Нафтогаза, в котором он предложил инициировать рассмотрение в СНБО вопроса о возможности продажи 49% нашей ГТС частному инвестору (или передачи в управление). По «странному» стечению обстоятельств 49% ГТС соответствуют параметрам сокращения транзита, указанным выше. Этот же вопрос среди прочих педалировал и министр энергетики США Рик Перри во время недавнего визита в Киев.

Хотя не американцы, скорее всего, реальные покупатели «куска нашей трубы». Ими, возможно, станут россияне. По понятным причинам это утверждение «поставит на уши» широкую общественность. Но лишь ту ее часть, которая оценивает происходящее в формате известного мультфильма «Марио идет грабить банк», когда главный герой за десять дней до ограбления предупреждает всех об этом, включая банкиров и карабинеров.

Сегодня никто не будет присылать в Киев из Москвы открытую оферту на покупку. Часть нашей «трубы» купят вполне «европеоидные» итальянцы или словаки, или австрийцы. А «медвежьи уши» покажутся лишь за третьим-четвертым слоем «конечных бенефициаров».

Хотя будем оптимистами: Украина сможет создать свой газовый хаб и «задушить» конкурентов экономическими методами, сохранив объемы транзита как минимум на нынешнем уровне.

Алексей Кущ, «Фокус»