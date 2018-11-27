Путин обязательно нападет. Обращение Муждбаева к украинцам

Введения военного положения после нападения на украинские корабли в Керченском проливе – это не вопрос «дискуссий», это вопрос выживания украинского государства в условиях российской агрессии.

Прошу прощения, но я не могу сейчас этого не сказать. Последние сутки окончательно убедили в том, что очень много, слишком много людей в нашей стране живет в придуманном мире, говорит в своем обращение журналист Айдер Муждабаев в ролике на своем YouTube-канале.

Когда вокруг – непридуманная война. Причем это только ее начало. Ломаются копья вокруг Порошенко, выборов, теорий заговоров, вокруг вообще всего, по любому поводу.

А в это время Россия стреляет в наших моряков, захватывает корабли и выстраивает армии, готовые к агрессии, у наших границ.

Чем это закончится, если мы продолжим вести себя таким образом? Очень просто: закончится широкомасштабной войной.

К которой Кремль сейчас активно готовится и только выбирает момент. Убедившись, что мы не способны собраться и дать отпор, Путин нападет обязательно.

Айдер Муждабаев, YouTube