Кто отдал приказ атаковать украинские корабли? Цимбалюк о роли Путина в события в Керченском проливе

Не вызывает никаких сомнений личная причастность российского руководств к нападению и захвату украинских судов районе Керченского пролива.

Реакция и отмазки России после захвата украинских катеров, немножко показного «братства» в ООН и истинное лицо на море и земле, – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

По свидетельствам российских пограничников, известных из перехватов радиосообщений между российскими кораблями, точно известно о причастности к проведению операции ФСБ в Керченском проливе премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Нет никаких сомнений, что нацлидер России Владимир Путин лично контролировал действия пограничников ФСБ в Керченском проливе. Не исключено, что приказы на тараны и обстрелу украинских кораблей отдавал лично Путин.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»