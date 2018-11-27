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Зона "русского мира"

Кто отдал приказ атаковать украинские корабли? Цимбалюк о роли Путина в события в Керченском проливе

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
27 ноября 2018

Не вызывает никаких сомнений личная причастность российского руководств к нападению и захвату украинских судов районе Керченского пролива.

Реакция и отмазки России после захвата украинских катеров, немножко показного «братства» в ООН и истинное лицо на море и земле, – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

По свидетельствам российских пограничников, известных из перехватов радиосообщений между российскими кораблями, точно известно о причастности к проведению операции ФСБ в Керченском проливе премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Нет никаких сомнений, что нацлидер России Владимир Путин лично контролировал действия пограничников ФСБ в Керченском проливе. Не исключено, что приказы на тараны и обстрелу украинских кораблей отдавал лично Путин.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: Азовское море, война, Россия, Украина

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