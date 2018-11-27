Украина ввела ограничения на въезд россиян через административную границу Крыма

Ограничение на пересечение границы не касается украинских граждан и других иностранцев кроме Россиян.

На украинских контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных на административной границе между аннексированным Крымом и материковой Украиной, введен режим ограниченного пересечения для граждан России. Об этом сегодня во время брифинга сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев, передает «УНН».

Режим начал действовать 25 ноября вечером.

«Пункты пропуска сейчас работают в режиме ограниченного пересечения относительно граждан Российской Федерации. Как туда, так и обратно. Что касается граждан Украины и других государств, их пропускают через украинские КПВВ в обе стороны без ограничений», – сообщил Гордеев.

Речь идет о трех пунктах пропуска: «Чаплинка», «Каланчак», «Чонгар».

Напомним, вечером 25 ноября российские военные не пропустили три украинские корабля в Азовское море через Керченский пролив, а после отхода украинских катеров атаковали и захватили их.

В плен попали 23 моряка, известно, что по меньшей мере трое из них получили ранения. 26 ноября Верховная Рада Украины ввела военное положение в 10 областях, граничащих с Россией, Приднестровьем и Азовско-Черноморской акваторией.

«УНН»