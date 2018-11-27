СБУ подтвердило наличие свои сотрудников среди экипажей захваченных Россией катеров

Среди захваченных силами ФСБ моряков есть сотрудники военной контрразведки СБУ, выполнявшие свои служебные обязанности.

Председатель СБУ Василий Грицак подтвердил, что на борту кораблей ВМС Украины, захваченных пограничными катерами ФСБ РФ в Керченском проливе, находились сотрудники военной контрразведки СБУ, сообщает пресс-служба ведомства.

«Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи с контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено статьей 12 закона «О Службе безопасности Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что контрразведчики находятся на передовой «бок о бок с боевыми побратимами ВСУ, Нацгвардии и Государственной пограничной службы более четырех лет российской агрессии».

В СБУ также добавили, что по подтвержденной оперативной информации, один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты, в результате чего один из офицеров СБУ получил тяжелое ранение.

Сообщается, что СБУ принимает все необходимые меры для освобождения украинских пленников и возвращение их в свои семьи.

«Вместе с тем СБУ требует от руководства российских спецслужб прекратить психологическое и физическое давление на украинских военнослужащих для информационного оправдания акта дерзкой агрессии», – подытожили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля, которые уже доставлены в аннексированную Керчь.

По данным начальника Генштаба Виктора Муженко, при нападении на украинские корабли россияне использовали истребитель Су-30. Всего на тех судах находились 23 человека. По данным омбудсмена России, в плен попали 24 моряка.

В Федеральной службе безопасности России рассказали, что допросили украинских моряков. Там также добавили, что среди украинских моряков были двое сотрудников СБУ, в частности оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч (находился на катере «Никополь»).

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко подчеркнул, что захваченных моряков заставляют под давлением давать ложные показания.

Напомним, что украинских моряков привлекают к «суду» в оккупированном Крыму.

СБУ