Захваченных ФСБ украинских военных моряков привлекли к «суду» в оккупированном Крыму

У здания «суда» в Симферополе собрались российские «журналисты», представляющие основные пропагандистские телеканалы и издания.

Украинских моряков, захваченных Россией во время вооруженного нападения в Черном море, сегодня перевозят из Керчи в Симферополь для суда. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров.

«Из временно оккупированного Крыма сообщают: украинских моряков с захваченных российскими оккупантами украинских судов уже привозят в Киевский районный «суд» города Симферополя (ул. Воровского, 16)», – написал Чубаров.

З тимчасово окупованого Криму повідомляють: українських моряків із захоплених російськими окупантами українських суден вже привозять до Київського районного "суду" м.Сімферополя (вул. Воровського, 16) Опубліковано Рефатом Чубаровим Понеділок, 26 листопад 2018 р.

Журналист Заир Смедляев опубликовал фото, где у здания суда уже дежурят журналисты российского канал НТВ.

У здания Киевского районного суда. НТВ тоже в ожидании суда над моряками. Опубліковано Zair Smedlya Понеділок, 26 листопад 2018 р.

Информацию о перевозке моряков в Симферополь подтвердила украинский омбудсмен Людмила Денисова. Со ссылкой на свои источники в Крыму она написала, что сегодня суд изберет для украинцев меру пресечения. Их обвиняют во вторжении в территориальные воды России.

Щойно отримала інформацію від кримчан: "Сегодня в Симферополе в 9 00 в Киевском райсуде будет суд над моряками,… Опубліковано Людмилою Денісовою Понеділок, 26 листопад 2018 р.

Судебное заседание по делу захваченных в плен украинских моряков перенесли на 14:00, сообщил адвокат Эдем Семедляев. В суд доставили всех украинцев, кроме тех, кто проходит лечение в Керчи.

По данным адвоката, моряков разделили на три группы, одну из которых оккупационный суд Симферополя будет судить сегодня, вторую — завтра. По группе раненых моряков известно, что суд будет проходить в Керчи, но дата заседания не известна.

Накануне стали известны фамилии 18 захваченных в плен украинских моряков. Имена еще пяти украинцев пока не установлены.

В официальных источниках была информация о 23 задержанных, потому перечень имен, который получила «ТСН», может быть не полным. Отмечается, что не все, кто был на бортах, принадлежали к экипажам – некоторые лица находились там дополнительно.

Малый бронированный артиллерийский катер «Бердянск»:

Командир – лейтенант Роман Мокряк (1986 г.р.)

Старший матрос Юрий Безъязычный (1990 г.р.)

Старший матрос Андрей Артеменко (1994 г.р.)

Матрос Андрей Ейдер (1999 г.р.)

Старший матрос Богдан Головаш (1996 г.р.)

Капитан 2 ранга Денис Гриценко (1984 г.н.)

Малый бронированный артиллерийский катер «Никополь»:

Командир – старший лейтенант Богдан Небылица (1994 г.р.)

Старший матрос Вячеслав Зинченко (1998 г.р.)

Матрос Сергей Цибизов (1997 г.р.)

Капитан-лейтенант Сергей Попов (1991 г.р.)

Старшина 1 статьи Владистав Костышин (1994 г.р.)

Старший матрос Андрей Оприско (1971 г.р.)

Рейдовый буксир «Яны Капу»:

Командир – старшина 1 статьи Олег Мельничук (1995 г.р.)

Старший матрос Михаил Власюк (1984 г.р.)

Старший матрос Виктор Безпальченко (1987 г.р.)

Старший матрос Владимир Терещенко (1994 г.р.)

Матрос Евгений Семидоцкий (1998 г.р.)

Капитан 3 ранга Владимир Лисовой (1984 г.р.)

Известно, что трое военных пострадали во время обстрела и находятся в больнице в Керчи. О местонахождении остальных украинцев до сегодняшнего утра не было достоверных сведений.

«Украинско-Российское обозрение»