Меркель и Путин обсудили российское нападение на украинские корабли в Керченском проливе

Путин сваливает вину за боестолкновение в районе Керченского пролива на Украину, вину российского ФСБ он не признает.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель сегодня ночью провели телефонный разговор, во время которого обсуждалась конфликтная ситуация в Керченском проливе. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин ответственность за произошедшее возложил на Украину.

Он заявил, что украинские корабли преднамеренно проигнорировали правила мирного прохода «в территориальном море Российской Федерации» (на самом деле речь об украинских водах возле Крыма).

«Украинское руководство несёт всю полноту ответственности за создание ещё одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски. Все это явно предпринято с учётом предвыборной кампании на Украине», – говорится в заявлении Кремля.

Официальный представитель Меркель Штеффен Зайберт в свою очередь рассказал «Deutsche Welle», что канцлер в ходе разговора подчеркнула «необходимость деэскалации и диалога» между Москвой и Киевом.

По словам Зайберта, политики также обсудили возможность анализа инцидента при участии «российских и украинских экспертов в области погранохраны». Путин и Меркель продолжат «поддерживать тесные контакты» по данному вопросу, добавил пресс-секретарь.

Напомним, что Напомним, 25 ноября Россия с применением оружия захватила в нейтральных водах украинские военные катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», на борту которых было 23 моряка. Их обвинили в нарушении государственной границы.

Украина расценила это как акт военной агрессии и в ответ ввела военное положение в 10 пограничных областях.

Пресс-служба президента России