Российская агрессия против Украины: «как свалить вину за события в Керченском проливе на Киев?»

В Москве ищут способы свалить ответственность за нападение сил ФСБ на украинские корабли в районе Керченского пролива. Подключают даже откровенную конспирологию…

Киев пока не готов разорвать дипломатические отношения с Москвой, хотя они себя исчерпали. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Заявление прозвучало в Верховной Раде во время обсуждения документа о введении военного положения в стране из-за инцидента в Керченском проливе. Обозреватель «КоммерсантЪ» Максим Юсин, только что вернувшийся из Киева, задумался о том, как последние события повлияют на российско-украинские отношения.

На прошлой неделе, когда я был в Киеве, обострения в Черном и Азовском морях еще не случилось, но напряженность ощущалась, буквально висела в воздухе. Особенно мне запомнилась беседа с одним из депутатов Верховной рады, который признался: «Коллеги, общавшиеся с президентом в последние недели, выходили от него изумленными. Их поражало, насколько Порошенко уверен в себе, как он планирует кадровые назначения, которые предстоит произвести только через год. А ведь президентские выборы намечены на март, и шансы на победу у него невелики. Возможно, – говорили эти люди, – Порошенко знает что-то, чего не знаем мы».

И вот сейчас, после событий в Черном море и реакции на них Киева, я постоянно вспоминаю этого депутата. Может быть, обострение в Керченском проливе и было тем тайным планом Петра Порошенко, который позволит ему переломить ситуацию в свою пользу, изменить невыгодный предвыборный расклад.

С одной стороны, подвесить всех своих оппонентов угрозой ввести, а потом, возможно, и продлить военное положение, что неизбежно повлияет на ход избирательной кампании. С другой стороны, выставить себя главным патриотом, главным борцом с «российской агрессией», мобилизуя тем самым национально ориентированный электорат.

Но есть в этой истории и внешнеполитическое измерение. Стратегическая цель Киева – создавать Москве максимальный дискомфорт, не давать ей спокойной жизни, подвергать ее постоянному прессингу, подключая к этому прессингу западных союзников.

Программа-минимум – добиться того, чтобы ни у кого в Европе и мысли не возникло об ослаблении антироссийских санкций. Программа-максимум – эти санкции ужесточить, добиться от Германии отказа от «Северного потока-2», а от многочисленных европейских арбитражей и судов – поддержки украинских исков против России по Крыму и Донбассу, по утраченной собственности и по газовому транзиту.

В конечном счете, как рассчитывают в Киеве, под этим давлением экономика оказавшейся в изоляции России рано или поздно обрушится, в стране обострятся социальные проблемы и межнациональные отношения, произойдет раскол элит. И все это, в конце концов, приведет к коллапсу российской государственности после чего Украина относительно легко и безболезненно вернет и Донбасс, и Крым.

Понятно, что пока эта цель кажется отдаленной, если не сказать неосуществимой. Но украинцы – люди упорные. Они живут мечтой. И мечта эта – взять реванш у северного соседа за унижения 2014 года.

А, значит, инцидент в Керченском проливе – это только начало. Попытки спровоцировать Россию на необдуманные силовые действия, на жесткое противостояние с Западом будут продолжаться. И в Черном море, и в Азовском, и в Донбассе, и на всех международных площадках, и где только возможно.

Хорошо, что на сей раз обошлось малой кровью и без погибших. Но, увы, нет никаких гарантий, что и в будущем тоже обойдется.

Максим Юсин, «КоммерсантЪ FM»