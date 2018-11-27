Бандитская откровенность российских властей. Послесловие событий в Керченском проливе

У Марии Захаровой, знаменитого нашего спикера, такая репутация, что выслушивать ее комментарии, тем более прислушиваться к ним, не принято.

А зря. Порой именно ей, пусть и вопреки желанию, удается с предельной точностью отреагировать на происходящее в России и в мире. Кратко, смачно, безапеляционно, пишет на страницах «Грани.Ru» Илья Мильштейн. Вот как сейчас, когда Мария собирает в пучок и отливает в граните свои мысли о морском инциденте в Керченском проливе:

«В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии».

Тут прямо каждое слово на вес золота. А также информация к размышлению. И приглашение задавать риторические вопросы, на которые ответы известны уже давно.

Типа кто установил «мир» в Донбассе? Кто за Керченский пролив принялся? Кто у нас бандиты с большой дороги? Чьи методы бандитские, соответствующие указанной схеме: провокация – силовое давление – обвинение в агрессии?

Мария зрит в корень.

Это, согласитесь, самые главные вопросы. А все прочие, касательно морского права и его грубейшего нарушения, украинских выборов и стремительного падения путинского рейтинга, следует признать второстепенными. Хотя, конечно, почему бы не вспомнить статьи договора между Россией и Украиной «О сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива», подписанного в декабре 2003 года.

Договора, согласно которому любые украинские суда – и торговые, и военные – имеют право плавать там, где на них вчера было совершено бандитское нападение. Почему бы не догадаться, что целью Кремля во всех подобных конфликтах является создание хаоса в стране, которая объявлена вражеской, и в данном случае тоже была просчитана простенькая двухходовочка.

Корабли погранслужбы ФСБ РФ захватывают украинские корабли вместе с экипажами, президент Порошенко предлагает Совбезу и Верховной Раде ввести военное положение – и вся официальная Россия с приданными ей полками быстрого пропагандистского реагирования обрушиваются на Украину. Дескать, узурпатор Порошенко хочет отменить выборы, для чего и засылал свои бронированные катера в наши мирные воды! Ну и про путинский рейтинг почему бы не поговорить.

Это ведь известная методика, которую не Владимир Владимирович первым использовал в политических играх, зато – на полную катушку. С самого начала, когда он еще только перемещался с Лубянки в Белый дом и был объявлен преемником. Рейтинг его, безвестного ельцинского назначенца, стремился к нулю, но внезапно прославленный террорист пошел походом на Дагестан, вдруг стали взрываться дома – и закошмаренная несчастная большая страна узрела в преемнике своего спасителя.

Потом был Мюнхен и прогремевшая речь, в которой российский национальный лидер, сплачивая вокруг себя соотечественников, объявил Западу холодную войну. Потом Грузия. Кульминационным моментом стал Крым, священная Корсунь, отжатая в ходе так называемого референдума, после чего всенародная любовь к президенту, отраженная в социологических опросах, едва не достигла сияющих северокорейских высот.

А потом сами знаете что было. Санкции и контрсанкции, которые по степени вредоносности санкциям не уступали. Изоляция и осажденная крепость. Пенсионная, если можно так выразиться, реформа на фоне общего понижения жизненного уровня.

Провальные губернаторские выборы в депрессивных регионах, где население соглашалось голосовать хоть за черта лысого, лишь бы не за кремлевского ставленника. В итоге – резкое понижение индекса доверия любимому руководителю и возложение на него лично полной ответственности за все, что творится в государстве, 62 процентами опрошенных россиян.

Оттого и пришлось вернуться к наработанным технологиям. К войнушке как средству пробуждения в гражданах чувства смертельной опасности, соединенной с чувством патриотической привязанности к начальству. В сентябре, когда украинские суда безнаказанно проплывали из Одессы в Бердянск мимо наших погранцов, было, вероятно, еще рано врагов таранить, обстреливать, калечить и прихватывать в плен.

Теперь, месяца за четыре до президентских выборов на Украине, в ситуации, когда поднявшиеся с колен избиратели стали дико озираться и тихо бунтовать, общаясь с социологами, – пожалуй, пора. Чем и объясняется неожиданно обуявшая Владимира Владимировича страсть к морским боям в Азовском море.

Эти замыслы разоблачает Мария Захарова, находя поразительно точные слова. Бандиты, говорит, с большой дороги. Лапидарненько эдак и в лоб.

Не ведая, что лепечет и какие выдает тайны. Это к ней, наверное, кремлевские придворные должны обращать сегодня известную цитату, отчаянный призыв: «Умоляю вас, молчите, Мария Владимировна. Вы так невинны, что можете сказать совершенно страшные вещи». Однако молчать она не умеет и не будет, и мы еще узнаем немало страшной правды, внимая ее бесхитростным яростным речам.

Илья Мильштейн, «Грани.Ru»