Экология Донбасса и «химатака ВСУ». Россия пытается скрыть собственные преступления в ОРДЛО

Из-за резкого ухудшения экологической обстановки в ОРДЛО Россия выдвинула «обвинения» по подготовке ВСУ химической атаки на Донбассе.

Относительно заявления постпреда РФ в ОБСЕ Александра Лукашевича о том, что ВСУ «готовят провокацию с применением химического оружия на Донбассе», поделился имеющейся информацией на своей странице в Facebook координатор «Информационного Сопротивления», нардеп от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук.

Оказывается, постпред РФ в ОБСЕ пользуется «разведанными» т.н. «разведки «ДНР», которые лепили на коленке и разгоняли по «днровским» ресурсам 5 дней назад.

Относительно заявления постпреда РФ в ОБСЕ А.Лукашевича о том, что ВСУ «готовят провокацию с применением химического… Опубліковано Dmitry Tymchuk Понеділок, 26 листопад 2018 р.

В частности, 22 ноября «разведка «ДНР» сообщила, что «в подконтрольный Украине Артемовск Донецкой области прибыла группа военных специалистов из Великобритании для участия в проведении химатаки на севере «ДНР» (мы тогда от души посмеялись над этим бредом:

"Разведка ДНР": "В подконтрольный Украине Артемовск Донецкой области прибыла группа военных специалистов из… Опубліковано Dmitry Tymchuk Середа, 21 листопад 2018 р.

Но удивительное рядом: меньше, чем за неделю этот бред перекочевывает по цепочке «разведка «ДНР» – «заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР», заслуженный токсикоман «ДНР» Басурин – постпред РФ при ОБСЕ Лукашевич. И вкладывается в уши благодарным европейским слушателям в ОБСЕ.

Правда, постпред России в ОБСЕ все же включил остатки мозгов и не поддался искушению озвучить изначальную, каноничную версию готовящейся «атаки века» – а именно, о причастности к этому коварных британцев. Лукашевич, ловко уловив политический момент (информприкрытие акта агрессии РФ против Украины в Азовском море), приплел к этому Вооруженные силы Украины.

Т.е., на фоне резко ухудшающейся экологической ситуации в «ДНР» из-за затопления «радиационной» шахты «Юнком» и ртутных шахт, угрозы попадания в грунтовые воды и р. Северский Донец химикатов из разрушенных мощностей химпроизводства в оккупированных районах Донбасса (группа ИС неоднократно сообщала об этом ранее), а также в контексте упомянутого инцидента возле Керченского пролива, в Москве, очевидно, для усиления пропагандистского эффекта все же решили провести реальную локальную химическую атаку на Донбассе силами своих специалистов.

Естественно, обвинив в ней Украину – для чего сейчас Москва и создает соответствующий информационный фон.

Впрочем, позже, после атаки, заодно можно будет уже и британцев вспомнить – они же еще за провал российского ГРУ в Солсбери не ответили. А заодно ватному обывателю в «ЛДНР» и приграничных районах РФ (Ростовская обл., к примеру) объяснить, почему резко возросло количество онкозаболеваний и люди мрут как мухи – конечно же, поддерживаемая Западом киевская хунта виновата.

Кстати, российский пропагандистский ход с «симбиозом» британцев и украинцев в проведении «акций с химическим оружием» – это для Кремля не новшество. Ещё в январе 2013 года, после очередных обвинений в адрес Москвы и Асада о применении ОМП в Сирии, русские провели информационную кампанию, которую потом несколько раз реанимировали.

Она состояла в обвинениях, что британская ЧВК Britam Defence якобы получила заказ от Катара и США провести «акцию с доставкой из Ливии химического оружия и применения его на территории Сирии». При этом, исполнителями по версии Москвы должны были быть украинцы, которые должны себя выдавать за русских, – дескать, чтобы международное сообщество опять смогло обвинить в применении ОМП «ни в чем не виноватую» Россию.

Так что с креативом у Кремля не очень.

Дмитрий Тымчук, Facebook