ФСБ опубликовало видео допроса захваченных украинских военных моряков

ФСБ опубликовало видео допроса украинских военных моряков захваченных в районе Керченского пролива. Командующий ВМС Украины подчеркивает, что показания даются под давлением.

В Федеральной службе безопасности России рассказали, что допросили украинских моряков, задержанных накануне в Керченском проливе, сообщает «ТАСС».

В ФСБ уверяют, что якобы среди украинских моряков есть двое сотрудников СБУ.

«Координаторами провокации были два сотрудника СБУ, находившихся непосредственно на украинских кораблях», – пишет российское издание.

В ФСБ добавили, что допросили нескольких моряков.

«В частности, опрошены оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч (находился на катере «Никополь»), комендор-сигнальщик, матрос катера «Никополь» Сергей Цыбизов, командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг» ВМС Украины (войсковая часть А-1728), капитан 3-го ранга Владимир Лесовой»,– отметили в ФСБ.

ФСБ также опубликовала видео с захваченными украинскими моряками, на котором они заявляют, что якобы нарушили «территориальные воды» РФ в море.

Андрей Драч на видео заявил, что украинские корабли зашли в «территориальные воды РФ».

«Я, Драч Андрей, член экипажа судна «Никополь» ВМС Украины. 23 числа получил задание следовать маршруту «Одесса-Мариуполь» через Керченский пролив. На пути следования в Мариуполь мы зашли в территориальные воды РФ, где нас предупреждала береговая охрана РФ, что мы нарушаем законодательство России.

Неоднократно нам говорили, чтобы мы покинули территориальные воды России. Во время остановки береговая охрана предупредила нас, что надо покинуть территориальные воды РФ и выйти за 12-мильную зону и ждать дальнейшие решения нашего прохождения через Керченский пролив в Мариуполь».

Владимир Лесной на видео говорит, что «сознательно игнорировал» запросы со стороны России и осознавал, что «действия украинских судов оказывают провокацию».

«Я, Лесовой Владимир Владимирович, командир воинской части 1828 с 22 ноября 2018 года нахожусь в составе кораблей ВМС Украины… Совершил переход через Керченский пролив. После пересечения российской границы визуально наблюдал корабли пограничной службы ФСБ Российской Федерации. Из запросов … радиостанции игнорировал сознательно.

При переходе на борту находилось стрелковое оружие, а также пулеметы ДШК с боекомплектами. Осознавал, что действия кораблей ВМС Украины в Керченском проливе несут провокационный характер. Я выполнял приказ и планировал осуществить переправку кораблей из порта Одессы в порт Мариуполя».

Сергей Цибизов, как и Драч, на видео, снятым ФСБ, заявил о якобы нарушении Украиной «территориальных вод РФ».

«Я, Цибизов Сергей Андреевич, в пятницу утром вышли в 8 утра из Одессы и шли в Бердянск через Керченский пролив. Когда подошли к Керченскому проливу, зашли на воды России, после чего нам были поставлены команды остановиться и ожидать дальнейших команд. Перед тем как открыть огонь, были замечены ракетницы зеленого цвета, две.

Мы на «Никополе» дальше шли-шли и с нами связались российские корабли, попросили остановиться, упасть на реверс. По нам открыли также огонь. Командир принял решение и остановил катер. Нас сняли с катера и все».

На видео видно, что моряки читают подготовленный заранее текст.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко подчеркнул, что захваченных в Керченском проливе украинских моряков заставляют под давлением давать ложные показания.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, передает «Интерфакс-Украина».

«Экипажи судов сейчас находятся в разных местах. Трое военнослужащих, один офицер и двое контрактников, которые были ранены, находятся в больнице города Керчь.

Корабли находятся в пункте базирования, где дислоцируются катера ФСБ. И уже есть определенные доказательства о предоставлении ложной информации нашими матросами», – рассказал Воронченко.

«Уже было видео с тремя матросами, которые давали показания под психологическим и физическим воздействием.

Я этих матросов из Никополя знаю, они всегда были честными профессионалами своего дела. И то, что они сейчас говорят, это неправда», – подчеркнул командующий ВМС Украины.

Он добавил, что с этими военнослужащими уже встретились адвокаты.

Воронченко также подчеркнул, что двое военнослужащих являются выходцами из Крыма и их родители проживают на полуострове, в связи с чем на них будет оказываться давление.

В ответ на вопрос о распространенной ФСБ РФ информации, что на борту украинских судов якобы были сотрудники СБУ, командующий ВМС заявил: «Они могут сказать, что мы прилетели с неба на космическом корабле».

«ТАСС»