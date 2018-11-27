Военно-политические игры в Керченском проливе. Московский взгляд на российскую агрессию

Россия и Украина продолжают обвинять друг друга: Киев считает, что Москва совершила акт агрессии против его судов в Черном море.

В свою очередь, Кремль и российский МИД заявляют об умышленной провокации со стороны соседнего государства. Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе не исключает, что причина инцидента, в первую очередь, в непрофессиональных действиях и Москвы, и Киева.

«Навал, дави справа», – мы узнали много интересного за эти два дня. Благодаря современным глобальным коммуникациям весь мир увидел работу Пограничной службы ФСБ изнутри, вернее, ее морской части. Главную мысль можно, наверное, сформулировать так – нарушитель не прошел, и мы показали всему миру и своим гражданам, какая у нас крутая власть, как жестко она разбирается с нарушителями границ, при этом, по большому счету, плевать хотела на мнение так называемых западных партнеров.

В России ведь тоже не все ладно, и маленькая победоносная война теоретически не помешает для консолидации общества. А что касается санкций, нас ими уже не испугать.

Если же говорить про Петра Порошенко, то ему, в принципе, нужно то же самое: показать себя бесстрашным воином, укротителем агрессора с помощью, опять же, западных союзников. В итоге, как известно, последние предсказуемо поддержали Киев. Введет Запад очередные санкции или нет, пока непонятно.

Инцидент не очень тянет на войну, однако конфликт раскручивается, и стороны обвиняют друг друга в агрессии.

Пружина постепенно разжимается. Раньше можно было бы понадеяться на мудрость западных лидеров, в частности, Ангелы Меркель, у которой из всех мировых руководителей есть необходимый для этого опыт. Именно уходящий немецкий канцлер могла бы попытаться повлиять на обе стороны и как-то их урезонить.

Однако что-то подсказывает, что время таких увещеваний прошло – слишком сильно мы уже развернулись спиной к современным ценностям. Так что это очередной шаг к дальнейшей российской изоляции.

Можно было бы поспорить о том, нужно ли было так реагировать на два бронекатера и старый буксир, однако дело уже сделано.

И это еще не все. С высокой долей вероятности можно предположить, что изначально здесь не было никакой политики, а причина инцидента – в непрофессиональных действиях с обеих сторон. В чем, например, логика Украины? Послали корабли в опасное плавание, подвергли опасности жизни людей…

Для чего? Чтобы Порошенко ввел непонятное военное положение сроком на месяц и получил обвинения в диктаторских замашках? Если это и был тактический план, то очень плохой. Он может спровоцировать очередной политический кризис – судя по реакции Верховной рады, там разброд и шатания, а бывшие президенты республики пишут письмо в адрес коллеги, мол, зачем Петр Алексеевич, все это? С какой целью? Так ведь и до политического кризиса не далеко.

Россия не лучше – развернула украинские корабли обратно в Одессу, прогнала нарушителей, молодец. Так нет, все-таки решили задержать суда, открыли стрельбу, арестовали экипажи. Теперь мировое сообщество потребует их освободить, а Москва не сможет согласиться, ей надо же сохранить лицо. Значит, дальнейшее обострение обеспечено.

Скорее всего, решение принималось уже по факту, а с прибывшими кораблями просто не знали что делать. Или это была чья-то самодеятельность на низовом уровне. Опять свалили политику на военных. Такое впечатление, что опять на пустом месте привезли себе проблемы.

В очередной раз все это доказывает – в государственной системе что-то не так. Ремонт ей нужен: тоньше нужно действовать, не все навалом решается.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»