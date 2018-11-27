Нелетальное оружие. Вклад Запада в обороноспособность Украины

Военная помощь Украине в условиях российской агрессии является неоценимым вкладом в укрепление обороноспособности страны сохранения жизней украинских защитников.

Говоря о помощи западных союзников Украине в ее борьбе с российской агрессии, сразу вспоминают противотанковые комплексы «Джевелин» или «Хамви», однако за скобками остается тот факт, что нелетальная помощь была не менее (а может быть и более) важной, пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

Причем такая помощь продолжается все пять лет противостояния. Так, почти незамеченным 14 ноября прошло сообщение от пресс-службы американского посольства:

«В рамках Программы гуманитарного разминирования командование вооруженных сил США в Европе выделило оборудование и технику стоимостью около 550 тыс. долларов для Центра разминирования Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины и государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Дополнительно для 15 представителей из вышеупомянутых ведомств проводится двухнедельный тренинг по использованию предоставленного оборудования с привлечением американских военных инструкторов».

И это только небольшая часть той помощи, которая непрерывным потоком идет в страну. По самым разным программам – не только и даже не сколько по программе военной помощи, о принятии которой в свое время писали практически все СМИ (а особенно российские).

Так, для Государственной пограничной службы действует проект международной технической помощи «Содействие реформированию и укреплению потенциала Государственной пограничной службы». По этому проекту за короткое время американцы передали на безвозмездной основе 569 КВ-радиостанций производства компании Harris на сумму $21 млн.

Кстати, благодаря этому наши пограничники на сегодня имеют самую разветвленную сеть закрытой связи и, условно говоря, с какого-нибудь острова Змеиный можно без помех пообщаться с абонентом в Киеве или Мариуполе, свои станции получили и корабли береговой обороны. И реализация этой программы продолжается – не так давно Посольство США передало для нужд пограничного спецназа «Дозор» 30 монокуляров на сумму около $150 тыс.

А, например, финансирование постройки американцами объектов для ВМСУ (оперативный центр управления, ремонтная мастерская для катеров и т. д.) проходит по другой программе – Foreign Military Construction Sales. На этом фоне, думаю даже не стоит говорить, что подготовка наших военных по стандартам НАТО и реабилитация раненных – по совсем другим программам.

Причем инструкторская помощь – это такой немалый вклад в будущее нашей армии. Ведь западные инструктора учат наших военных не только наступать и обороняться, но и, например, таким крайне нужным вещам, как разминирование территории, оперативное планирование и многим другим моментам, которые кардинально отличаются от советских стандартов, которые для большей части офицеров среднего и старшего звена до сих пор являются незыблемыми. И в этом направлении сделано очень много – только в рамках британской операции «Orbital» на начало 2017 г. было обучено 3 тыс. украинских военных.

Многие забывают о другом аспекте западной помощи – кроме непосредственных поставок, нам гораздо важнее, например, обмен данными с американской разведкой в реальном времени. Понятно, что не всеми данными, которые собирают их стратегические «беспилотники», минимум два раза в неделю мониторящие линию соприкосновения на Донбассе и оккупированный Крым, с нами делятся. Однако, судя по всему, и перепадает нам немало.

А в начале войны это были сухпайки, наборы медицинской помощи. Причем не только от США – так, в самый тяжелый момент лета 2014 г. – в августе – прибыли 32 т военно-технической помощи на сумму $4,5 млн от одного из самых последовательных наших союзников – Канады.

Тут кроме бронежилетов были каски, баллистические очки, медицинские аптечки, спальные мешки и даже палатки. Впоследствии объемы возросли многократно: из-за океана нам пришли радиостанции «Harris», большое количество зимней формы одежды, оборудование для разминирования местности.

Ощутимую помощь оказала Великобритания. В 2014-15 гг. Лондон передал украинской армии 1000 бронежилетов, 2000 шлемов (в том числе 150 – с вмонтированными приборами ночного видения), 1000 комплектов формы, 200 GPS – навигаторов, 220 защищенных ноутбуков, 500 спальных мешков и 90 автомобильных аптечек почти на $2 млн, а также 75 тыс. т дизельного топлива.

Очень результативно помогли и наши восточноевропейские соседи, которые прагматично увидели в Украине последний рубеж обороны против «российского медведя». Только со стороны Польши помощь нашей армии за 2014-2015 гг. составила около $6,5 млн.

Тут были и те же сухпайки, постельные принадлежности (в том числе матрасы и одеяла) и запчасти к самой разнообразной технике советского производства. Причем все это передавалось в основном в сентябре 2014 года, когда армия после летних боев нуждалась буквально во всем.

Активно передавали различное снаряжение и обмундирование также Латвия, Чехия (10 тыс. единиц зимнего обмундирования, в том числе 2 тыс. шинелей, 800 пар зимних ботинок и 3000 шапок-ушанок, рюкзаки, палатки), Словакия и даже Албания.

При этом важно сказать, что передавалось не то, что, условно говоря, «залежалось на складах», а централизованно – исключительно по спискам от нашего Генерального Штаба и с учетом реальных потребностей группировки на Донбассе.

И именно это во многом позволило армии пережить тяжелейшую зиму 2014-15 гг. Есть огромный вклад наших союзников и в то, что россиянам не удалось сделать «котел» в районе Дебальцево, как это планировал Путин в феврале 2015 г. Без их помощи зимней формой, другой экипировкой, нашим бойцам было бы намного сложнее.

На сегодня вопрос о масштабах иностранной военно-технической помощи остается открытым. Есть цифры, которые немного различаются, но в целом можно говорить, что львиную долю безвозмездных поставок в 2014-2018 гг. взяли на себя США. Так, если на лето 2016 г. общие объемы нелетальной помощи в сфере военной безопасности оценивались в почти $164 млн, то $118 млн из них (или 70%) приходилось на поставки из США.

В целом же можно говорить, что именно быстрые поставки нелетального вооружения западными союзниками, а также мощное волонтерское движение (как внутри страны, так и за ее пределами) позволили развернуть снабжение наших вооруженных сил на уровне, достаточном для ведения активных боевых действий. И фактически дали так необходимый запас времени, чтобы перевести промышленность на военные рельсы и впоследствии перейти к качественным изменениям с упором на собственные силы.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»