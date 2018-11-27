Шторм в российской экономике. Как рынок отреагировал на события в Керченском проливе

Рост геополитической напряженности в Азовском море негативно отразился на стоимости российских активов.

По итогам торгов понедельника индексы Московской биржи и РТС снизились на 1,4–2,6%, а курс доллара поднялся выше уровня 67 руб./$. Инвесторы опасаются негативной реакции со стороны западных политиков, отмечая, что из-за падения цен на нефть российский рынок стал более уязвимым для санкций, пишет на страницах издания «КоммерсантЪ» Виталий Гайдаев.

В понедельник торги российский фондовый рынок завершил резким снижением котировок. Ведущие российские индексы по итогам дня потеряли 1,4–2,6%. В ходе торговой сессии индекс Московской биржи достигал отметки 2284,30 пункта – минимального значения с 30 октября.

По итогам дня индекс остановился на отметке 2308,5 пункта. Индекс РТС обновил минимум с 13 сентября, опустившись до отметки 1084,17 пункта. В результате российские фондовые индикаторы оказались в числе аутсайдеров.

Сопоставимую динамику продемонстрировал только китайский индекс SSE Composite, снизившийся на 2,6%. Ведущие европейские индексы выросли в понедельник на 1,2–2,8%. По состоянию на 20:30 американские индексы выросли на 1,2–1,5%.

Таким образом, российский рынок продемонстрировал зависимость от геополитической ситуации вокруг Азовского моря. В минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины предприняли попытку прорыва в Азовское море из Черного, но были принудительно остановлены российскими пограничниками и отбуксированы в Керчь.

«Несмотря на то что действия российской стороны в отношении украинских кораблей были обоснованны, поскольку имело место вторжение в территориальные воды РФ, инвесторы опасаются, что Совбез ООН расценит ситуацию иначе, что повлечет за собой новые санкции»,– отмечает старший аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова.

Впрочем, столь резкого падения котировок могло и не быть, если бы не обвал цен на нефть. На прошлой неделе они впервые в этом году опустились ниже уровня $60 за баррель. По данным Reuters, в пятницу цена североморской нефти Brent падала до $58,4 за баррель, минимума с 26 октября 2017 года.

Всего за семь недель непрерывного снижения она опустилась на 32%. Однако это почти не сказывалось на российском рынке.

«Последние недели российский рынок двигали в основном надежды на перенос очередных антироссийских санкций на следующий год,– говорит директор по инвестициям April Capital Дмитрий Скворцов.– Однако произошедшее в Азовском море повышает риски усиления санкционного давления на Россию, а потому игнорировать обвал цен на нефть нет смысла».

Обострение отношений с Украиной и падение цен на нефть оказало негативное влияние и на российскую валюту.

Курс доллара на Московской бирже по итогам основных торгов закрылся возле 67,08 руб./$, что на 90 коп. выше закрытия пятницы. Курс евро вырос за день более чем на 1 руб., до 76,05 руб./€.

По словам главы центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталии Орловой, рынки нервно реагируют на ситуацию, поскольку в конце этой недели должна состояться встреча президентов Путина и Трампа. «На Украине в конце марта 2019 года состоятся президентские выборы, и рост градуса напряженности может быть первым сигналом электорального цикла – в этом случае это может быть не последняя плохая новость и противостояние продолжит усиливаться»,– отмечает она.

По мнению ведущего аналитика Нордеа-банка Дениса Давыдова, повышение вероятности введения дополнительных санкций может привести к ослаблению рубля в паре с долларом до уровня 67–68 руб./$. Если же нежелательного развития событий не произойдет, а нефтяные котировки смогут подняться от годовых минимумов – рубль имеет шансы вернуться в ближайшее время к отметке ниже 67 руб./$, считает начальник отдела операций на денежном рынке казначейства банка «Возрождение» Михаил Берулава.

Виталий Гайдаев, «КоммерсантЪ»