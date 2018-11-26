Совбез ООН собрался на внеочередное заседание по ситуации в Азовском море

США призывают отклонить повестку дня предлагаемую Россией. США высказывают обеспокоенность действиями России в Азовском море.

Соединенные Штаты Америки призывают Совет безопасности ООН голосовать против предложенной Россией повестки дня заседания Совбеза, сообщила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, предает «Regnum».

«Мы призываем членов Совета безопасности голосовать против повестки дня, предложенной Россией», – сказала она.

Также Хейли выразила обеспокоенность США ситуацией, сложившейся в Азовском море и действиями России.

Сегодня вечером Верховная Рада Украины рассмотрит введение военного положения согласно указу Петра Порошенко. Президент подписал указ, предусматривающий введение военного положения с 09:00 28 ноября на 30 дней для обеспечения проведения кампании по выборам, которые должны состояться 31 марта 2019 года.

«Regnum»