Мандат СММ ОБСЕ необходимо расширен на Азовское море, – Михненко

Если мировое сообщество не отреагирует на действия Кремля на Азовском море, Россия продолжит свою политику по блокированию Украины и на Черном.

Киев будет использовать все возможные международные площадки для давления на Россию – в ООН, ОБСЕ, ЕС и т.п, в частности следует настаивать на расширении мандата СММ ОБСЕ на Азовское море, сообщает «Левый Берег».

«Одним из дальнейших путей развития событий может быть расширение мандата СММ ОБСЕ на Азовское море. Совместное патрулирование этой территории может сбить существующий градус напряжения и не допустить дальнейшей эскалации», – пишет редактор англоязычного журнала «Ukrainian Defense Review» Антон Михненко.

Кроме того, денонсация Договора между Украиной и Россией об использовании Азовского моря и Керченского пролива позволит установить 12 мильную зону и полностью контролировать ее, а порядок использования Керченского пролива и нейтральных вод в Азовском море вернуть в поле действия международного морского права.

Касаемо активного военного противостояния между Украиной и Россией на море, то в текущей ситуации это вряд ли возможно, из-за недостаточных украинских возможностей и ресурсов. Поэтому официальный Киев будет использовать все возможные международные площадки для давления на РФ – в ООН, ОБСЕ ЕС и т.п.

Эксперт считает, что невзирая на то, что в ответ на российские действия Вооруженные Силы Украины приведены в полную боевую готовность, «никто не намеревается ни на кого нападать». «Фактически, Украина демонстрирует, готовность к решительным действиям, однако упор, безусловно, идет на использование политико-дипломатического инструментария», – говорится в тексте.

Эксперт подчеркивает, что действия РФ несут в себе угрозу полномасштабного военного конфликта и безопасности для государств всего Черноморского региона. «Если мировое сообщество не отреагирует на действия Кремля на Азовском море, РФ продолжит свою политику уже по блокированию Украины на Черном море, а это значит что эскалацию напряжения стоит ждать уже на восточном фланге НАТО», – написал Михненко.

Как сообщалось, российские военные атаковали украинские катера, которые 25 ноября попробовали пройти из Черного в Азовское море, но не были пропущены через Керченский пролив. В ответ на российские действия президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в стране.

«Левый Берег»