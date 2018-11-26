В России обвалился рубль

На фоне российской агрессии против Украины в Азовском море резко упал курс рубля по отношению к мировым валютам.

Центробанк повысил официальный курс доллара на 84 копейки и евро на 63 копейки, сообщается на сайте регулятора.

Таким образом, официальный курс доллара США на 27 ноября составил 66,50 рублей, а евро – 75,56.

На биржевых торгах доллар, по данным на 17:50 мск, подорожал на 95 копеек до 67 рубля, евро – на 145 копеек до 76,07 рубля.

Падение рубля происходит на фоне конфликта в Керченском проливе.

Напомним, что президент Украины Порошенко подписал указ о введение военного положения в стране и потребовал от России освободить украинских моряков.

Центральный банк России