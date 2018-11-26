Президент Украины Порошенко подписал указ о введение военного положения

Военное положение вводится сроком на месяц и не предусматривает ограничений на права и свободы граждан. В тоже время Порошенко потребовал от России освободить украинских моряков.

Президент Петр Порошенко объявил о новом указе о военном положении. Он будет введен на 30 дней, чтобы выборы президента состоялись 31 марта 2019 года, и не будет предусматривать ограничение прав и свобод. Порошенко объявил об этом в обращении к народу.

«Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал сегодня ввести военное положение на 60 дней. Хочу объявить вам свое решение: я буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней. Чтобы военное положение ни единым днем не накладывалось на начало избирательной кампании. Чтобы ни у кого из тех, кто о своей партии, о своем политическом интересе печется больше, чем о нации и украинском интересе. Сейчас не осталось никаких оснований для грязных политических спекуляций и инсинуаций. Военное положение продлится тридцать дней, и завершится в середине декабря», – заявил он.

Президент Украины Петр Порошенко одновременно с этим потребовал от российских властей освободить украинские судна и их экипажи, задержанные в Керченском проливе.

«Я обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которые в нарушение международного права, грубо были задержаны и судьба которых неизвестна» – заявил Порошенко.

Украинский президент подчеркнул, что ожидает быстрой реакции на свое обращение.

Вместе с тем на сайте Верховной Рады был опубликован указ Порошенко №391 о 60-дневном военном положении. Он же предусматривает ограничение 12 базовых прав и свобод граждан.

Указ президента Украины о военном положении №391 разрешает ограничение прав и свобод граждан.

На сайте президента был обнародован указ №390 о введении в силу решения Совета национальной безопасности и обороны, но голосовать депутаты должны были именно за 391-й указ.

«В связи с введением в Украине военного положения временно могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины, а также вводиться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц», – сказано в тексте.

Статья 30. Каждому гарантируется неприкосновенность жилища.

Статья 31. Каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции.

Статья 32. Никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины.

Статья 33. Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно оставлять территорию Украины, за исключением ограничений, устанавливаемых законом.

Статья 34. Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений.

Статья 38. Граждане имеют право принимать участие в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органов местного самоуправления.

Статья 39. Граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, о проведении которых заблаговременно уведомляются органы исполнительной власти или органы местного самоуправления.

Статья 41. Каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности.

Статья 42. Каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом.

Статья 43. Каждый имеет право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается.

Статья 44. Те, кто работают, имеют право на забастовку для защиты своих экономических и социальных интересов.

Статья 53. Каждый имеет право на образование.

Порошенко на заседании СНБО 25 ноября обещал, что ограничения прав и свобод не будет.

Президент пообещал, что в новом указе ничего подобного нет. «В указе я не предусматриваю никаких мер по ограничению прав и свобод граждан, введения цензуры и т.п.», – заявил глава государства.

Также не предусмотрена мобилизация.

Военное положение вступит в силу на всей территории Украины с 9:00 28 ноября.

Это не означает объявления войны России.

Пресс-служба президента Украины