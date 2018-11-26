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Зона "русского мира"

«Азовское море общее, но пользоваться им будем только мы». Цимбалюк о событиях в Керченском проливе

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
26 ноября 2018

Официальные лица в России сохраняли молчание насчет событий в Керченском проливе в воскресение.

Крымский мост как главный фетиш современной России и зачем Кремлю очередное обострение. Известно, что Россия совершила нападение на украинские корабли– в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

В тоже время Россия безжалостно уничтожает экономику целого украинского региона, отжав себе Азовское море. При этом российской стороной подчеркивается «свободой судоходства».

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: Азовское море, война, Роман Цимбалюк, Россия, Украина

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