«Азовское море общее, но пользоваться им будем только мы». Цимбалюк о событиях в Керченском проливе

Официальные лица в России сохраняли молчание насчет событий в Керченском проливе в воскресение.

Крымский мост как главный фетиш современной России и зачем Кремлю очередное обострение. Известно, что Россия совершила нападение на украинские корабли– в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

В тоже время Россия безжалостно уничтожает экономику целого украинского региона, отжав себе Азовское море. При этом российской стороной подчеркивается «свободой судоходства».

Роман Цимбалюк, «УНИАН»