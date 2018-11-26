Новая порция войны и ответственность россиян за свою власть

Ответственность за нападение пограничных сил ФСБ на украинские корабли несет не только российская власть.

Многие сограждане-россияне даже вполне либеральных взглядов пишут в связи пиратским захватом украинских военных судов в основном не о Путине, а о Порошенко (как он «воспользовался ситуацией» и т.д.), пишет Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

Российские власти в очередной раз грубо нарушили нормы международного права, договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, по которому украинским военным судам гарантируется свободный доступ в эти акватории. А виноват почему-то Порошенко.

Многие сограждане-россияне даже вполне либеральных взглядов пишут в связи пиратским захватом украинских военных судов в… Опубліковано Игорем Эйдманом Понеділок, 26 листопад 2018 р.

Продолжение преступной агрессии против Украины на этот раз на море – акция международного терроризма, грозящая новой большой войной. И виновато в ней российское руководство и лично Путин.

Это наша ответственность, дорогие россияне! Действия Порошенко в этой ситуации – вторичны. Пусть в них украинцы разбираются.

А вот новая порция войны – виагра для старческого путинского рейтинга, который только поднимется, сразу норовит упасть.

Новая порция войныВойна — виагра для старческого путинского рейтинга, который только поднимется, сразу норовит упасть…. Опубліковано Игорем Эйдманом Неділя, 25 листопад 2018 р.

В последнее время рейтинг Путина быстро падает, а число считающих его виновным в проблемах России – растет. Дряхлеющей власти нужна новая порция возбуждающих таблеток войны, омолаживающая кровавая ванна.

Именно поэтому в воскресение Кремль устроил опасную провокацию против украинских ВМФ в Керченском проливе, пытается организовать морскую блокаду украинских азовских портов и начинает новую военную авантюру против украинцев на этот раз на море.

Игорь Эйдман, Facebook