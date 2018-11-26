Игра ва-банк. Чем расплатится Путин и Ко за атаку на украинские катера

Кремль пошел на эскалацию, преследуя свои цели и фактически соглашаясь на новые санкции.

Азов. 23 плененных россиянами украинских моряка, шесть раненых, из них двое тяжело. Захвачены два малых бронированных артиллерийских катера типа «Гюрза-М» и буксир «Яни Капу». А в совокупности – демонстрация неприкрытой агрессии России в отношении Украины. Это уже не «ихтамнеты», в чем убедились партнеры Киева в Европе и США. Однако практически сразу возникло предположение, что это была провокация со стороны Украины, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

Россия в этом убеждена, поскольку даже в Кремле понимают – отвертеться от нарушения пусть и пребывающего на смертном одре билатерального договора по Азовскому морю и Керченскому проливу и конвенции ООН по морскому праву не выйдет. Видеозапись того, как российский погранкорабль «Дон» таранил украинский буксир, не стереть – ее все видели уже.

Поведение россиян в Азовском море осудили уже в НАТО, ЕС, Польше, Эстонии, Латвии, Литве, Германии, США, Дании, Румынии. Генсек Альянса Йенс Столтенберг в свою очередь без оговорок согласился на экстренную встречу с президентом Петром Порошенко. Кроме того, как сообщил украинский посол в Вашингтон Валерий Чалый, Украина и Штаты находятся в тесном контакте в связи с инцидентом для координации общей позиции и реакции на действия Москвы. Какой она будет, станет ясно уже вечером в понедельник – на 18:00 по киевскому времени запланировано срочное заседание Совбеза ООН.

Вопрос в том, была ли это четко спланированная провокация или результат стечения обстоятельств, который, с одной стороны, сдернул маску с Кремля, а с другой – дал ему возможность получить внутриполитические дивиденды.

Спланированное и публичное выведение РФ на чистую воду. Верится с трудом, но все же такой сценарий возможен – в полной мере или частично. Хотя бы потому, что захваченные «Никополь» и «Бердянск» не провели в Бердянск по суше, как это было сделано 8 сентября с МБАК «Лубны» и «Кременчуг». Отправили морем из-за буксира? Водоизмещение «Яни Капу» – 303 тонны, ширина 8,3 м, в то время как у «Гюрза-М» – 54 тонны и ширина 4,8 м. Т. е. гипотетически буксир не мог составить им компанию на земле.

В то же время буксир, будучи судном невооруженным и с экипажем в три человека, не представляет никакой опасности. Его можно было бы в обход отправить и без катеров. Но они пошли все разом на свой страх и риск.

Подробности столкновения в полной мере еще неизвестны, а циркулирующая в СМИ информация противоречива. Есть данные, что на борту катеров не было боекомплекта, что как бы подтверждает версию со спланированной провокацией. С другой сторон, советник Порошенко Юрий Бирюков утверждает в Facebook, что украинские моряки отстреливались, но перевес сил был не в их пользу.

Есть противоречие и в заявлениях украинской и российской сторон. Что и не удивляет. Свою защиту Москва выстраивает на том, что украинские корабли и судно зашли во «внутренние территориальные воды» РФ – 12-мильную зону вокруг оккупированного Крыма. Естественно, что ни Киев, ни мир такую отговорку не признает, однако другой у россиян и не остается. Остается лишь упрямо гнуть свое.

Но и здесь не все гладко. ВМС Украины приняли «вызов» и подчеркнули, что обстрелы начались уже после выхода из 12-мильной зоны. Россия утверждает обратное. И продолжит твердить об этом, обвиняя Украину в осуществлении провокаций. Мало того, катера и буксир уже шли прочь от пролива, но по ним все равно применили оружие.

Зачем? Тому на самом деле несколько причин. Внутриполитические – рейтинг Путина стремительно падает. Накануне появилось сразу несколько социсследований, результаты которых не могут не огорчать Кремль.

Во-первых, уже 51% россиян убеждены, что Путину следовало бы заботиться о населении, а не грезить о великодержавности. Во-вторых, 61% респондентов считают, что ответственность за проблемы россиян несет непосредственно Путин. В-третьих, за нынешнего хозяина Кремля сейчас проголосовали бы 45% граждан РФ, хотя еще полгода назад таких было 64%. В коридорах Кремля явно обеспокоены.

И косвенным подтверждением того являются недавние «плановые» учения Федеральной службы охраны в Москве, в рамках которых военные вертолеты, по данным ссылающихся на источники в ФСО росСМИ (правда эти сообщения уже затираются), репетировали эвакуацию первых лиц страны. В общем Путин и Ко, как и прогнозировалось, положение решили спасать патриотической мобилизацией населения. А новое серьезное обострение – лучший метод.

Внешнеполитические причины поведения российских кораблей в Азовском море следующие: присутствие сил НАТО в регионе все ощутимее, и нужен ассиметричный ответ; Лондон накануне объявил об отправке в помощь Украине гидрографического разведкорабля Echo с экипажем в 72 человека и военных инструкторов для обучения украинских спецназа и морпехов. В-третьих, это и актуализация темы оккупации россиянами Азовского моря. Что 25 октября осудил в резолюции Европарламент, пообещав поддержку украинским портовым городам.

И уже в декабре состоится заседание 73-й Генассамблеи ООН, на которой должны рассмотреть резолюцию по Азову. Россия решили идти ва-банк, ибо терять уже нечего. Обстрелом украинских катеров и буксира россияне демонстрируют европейцам и американцам свою готовность пойти на что угодно. В том числе, на Донбассе. К примеру, захватить Авдеевку или ударить по Мариуполю. Точнее, терять есть что, но пространство для маневра крайне ограничено, и ввиду планов по спасению рейтингов Путина выход тут один – эскалация и патриотический угар.

Вот в чем польза для Кремля от инцидента в Керченском проливе. С другой стороны, вполне вероятно, что это как раз и было стечение обстоятельств, возникших из-за «авось». Причем и с украинской стороны. Руководство обещало базу ВМС в Бердянске, следовательно сбавлять темп нельзя. Особенно перед выборами. Начало было положено 23 сентября, когда, хоть и в сопровождении кораблей РФ, украинские поисково-спасательный корабль A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» благополучно прошли пролив. Кстати, информпространство в РФ, да и в Украине, просто закипало. Но обошлось без эксцессов. Но почему пропустили тогда? Вероятно, что в первый раз РФ пошла на это, чтобы оценить реакцию и риски. Плюс ко всему в Кремле не было консолидированного мнения относительно реакции на этот счет, а на местах из исполнителей никто не взял на себя ответственность. Да и проходили-то безвредные «Донбасс» и «Корец».

Озираясь на успех, украинское руководство могло решить повторить – пройти еще разок через пролив, отправив заранее уведомление и ожидая, что россияне будут безучастно наблюдать. Но в этот раз россияне отреагировали агрессивно. В итоге плен для украинских моряков и потерянные катера, в системах и вооружении которых российские военные специалисты уже определенно копаются.

Да, сейчас россияне воочию видят эволюцию украинских МБАК. В то же время это жирный минус, ведь «Бердянск» – первая партия типа «Гюрза-М», а «Никополь» – вторая и взят на вооружение 1 июля этого года. То есть россияне изучают все изменения. А их в сравнении с «Бердянском» на «Никополе» более 70. На нем установлен боевой модуль БМ-5М.01 («Катран-М») – это 30-мм пушка ЗТМ-1, 7,62-мм пулемет КТ-7,62, 30-мм автоматический гранатомет КБА-117 и ПТРК «Барьер» с 4 ракетами.

И вот этот момент противоречит версии о спланированной провокации. Тем более разгоняемой зрадофилами версии о спланированной акции Банковой с целью введения военного положения. Цена уж больно высока.

В любом случае такое развитие событий на Азове руководство Украины должно было предусмотреть и, вероятно, предусмотрело. Рассмотреть возможность именно такого рода реакции России, которая приносит дивиденды не только Кремлю, но и Украине. Акт агрессии был запечатлен. Он очевиден даже для сомневающихся и ненавязчиво ратующих за ослабление давления на Москву и поддержание контакта.

К примеру, в Берлине, где упрямо защищают проект «Северный поток-2», констатировали, что, мол, с Россией все понятно. Глава комитета Бундестага по вопросам внешней политики, член ХДС (партии Ангелы Меркель) Норберт Реттген заявил: «Эскалация является доказательством того, что Россия, похоже, не заинтересована в любых результатах от переговорного процесса по Украине».

Далее будет ясно, в какую практическую плоскость перейдут декларации Европы и США. Украина потеряла два новых катера, 23 моряка в плену. Что в сумме Киев в качестве поддержки получит от западных партнеров за потерянные корабли? Можно предположить, что после сегодняшнего заседания СБ ООН последует новая волна санкций, а также предоставление военной помощи.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»