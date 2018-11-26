Портников: Война – это испытание единством

Психически нормальному человеку не должна нравится власть страны, в которой он живет.

Власть – это не любимый человек, да и к любимому человеку накапливаются претензии, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Но психически нормальный человек должен хотя бы инстинктивно стремиться к выживанию государства, в котором он живет. Потому что государство – это он.

Обстрел и захват украинских военных кораблей россиянами стал еще одним испытанием страны на адекватность. И испытанием самого единства нации. По реакции в социальных сетях нетрудно было убедиться, сколько в нашей стране безумцев и насколько равнодушны многие к будущему Родины, насколько сиюминутная политическая конъюнктура застит глаза.

Считать, что собственная власть «организовала» вместе с Путиным обстрел собственных кораблей или просто спровоцировала бедных россиян и те вынуждены были стрелять – это диагноз. Диагноз не просто недоверия к собственной власти, диагноз неуважения к собственной стране.

Сейчас, когда у Украины наконец-то появился шанс уличить Россию в прямом военном нападении, когда больше нет никаких «ихтамнетов», мы продолжаем дискутировать о том, почему не ввели военное положение раньше и как это отразится на выборах. И продолжаем лгать самим себе.

Потому что вопрос не в том, когда пройдут выборы и пройдут ли они вообще. Мы все понимаем, что пройдут. Те, кто из сторонников военного положения вдруг стал его противником, опасаются не непроведения выборов, а победы на них действующего президента.

Те, кто годами требовал от Порошенко решительных действий, опасаются того, что эти решительные действия последуют. Те, кто говорил, что нам не нужны никакие деньги МВФ, теперь утверждают, что без этих денег нам крышка.

Так что же с нами, соотечественники? Неужели разговоры о призрачной победе или призрачном поражении Порошенко на выборах для нас важнее, чем сопротивляться акту неприкрытой агрессии и иметь возможность осудить его на международном уровне? Неужели мы не должны действовать, чтобы противостоять новым агрессивным выпадам? Или, если Порошенко вдруг победит, то и Украина нам не нужна? Может быть, наша Украина – это Тимошенко? Зеленский? Вакарчук?

Нет, уважаемые соотечественники. Тимошенко – это не Украина. И Порошенко – это не Украина. Украина – это мы с вами. И пока мы не научимся объединяться в минуты опасности, мы так и останемся архаичным сообществом, способным переходить от восстания к анархии, от анархии к апатии, от апатии к восстанию – и так по замкнутому кругу. Ходячим музеем революции, пособием для соседних народов – но не государством.

А государство – это единство нации и доверие к институциям. Если люди, которые возглавляют институции, нам не нравятся, их нужно менять. Но пока они их возглавляют, не нужно уничтожать институции и государство вместе с ними. Нужно научиться в трудный момент объединяться даже вокруг тех, от услуг кого ты планируешь отказаться.

Израильские левые и правые враждовали между собой более серьезно, чем приверженцы Порошенко и Тимошенко, даже перестрелки и смерти были – и не раз. Но когда начиналась война, они формировали правительства национального единства. Потому что понимали, что они – не Израиль, что Израиль – эта страна, которая должна выиграть войну.

І ти колись боролась, мов Ізраїль,

Україно моя! Сам бог поставив

супроти тебе силу невблаганну

сліпої долі. Оточив тебе

народами, що, мов леви в пустині,

рикали, прагнучи твоєї крові,

послав на тебе тьму таку, що в ній

Виталий Портников, «Espreso.TV»