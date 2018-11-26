«Государство ничего не должно россиянам». Параллельные миры власти и общества

Полмиллиарда рублей за полсотни просмотров: YouTube-канал Государственной думы, запущенный в начале ноября на бюджетные деньги, пока не собирает сколько-нибудь значимой аудитории.

В среднем один сюжет видят два-три десятка зрителей. При этом на производство материалов в текущем году было выделено более 300 млн руб., а в следующем запланировано еще 200 млн. Обозреватель «КоммерсантЪ FM» Михаил Гуревич ознакомилсяс содержанием парламентских сюжетов и считает, что таким контентом сложно заинтересовать интернет-сообщество.

Депутаты Государственной думы решили, что их мнение как-то недостаточно, да и неправильно доносится через СМИ, и запустили свой канал «Дума ТВ». Не телевизионный, а просто канал с сайтом и роликами на YouTube.

На это благое дело парламентарии уже потратили в 2018 году 344 млн руб. и в следующем планируют освоить дополнительные почти 217 млн. Пользуясь случаем, я считаю необходимым поддержать народных избранников и посильно помочь им в решении столь насущной проблемы.

Ведь действительно далеко не все избиратели в курсе, что на минувшей неделе нардеп Виталий Милонов сделал запрос в адрес главы МВД Колокольцева с требованием проверить творчество рэпера Элджея. По мнению питерского депутата, сценический образ музыканта, а именно – куртка-бомбер, плотная вязаная шапочка, специфические джинсы и полное отсутствие зрачков глаз – смотрятся угрожающе.

Депутат Марат Бариев в это время возмущался Иммануилом Кантом. Не самим философом, а его лидерством на голосовании по выбору нового названия для аэропорта Калининграда. Оказывается, к депутату от Татарстана обратились ветераны войны из Иваново. И вместе они надеются, что самый западный аэропорт России будет носить имя маршала Василевского. Выбор же непатриотичного Канта, цитирую депутата, «многое говорит о наших жизненных ценностях и системе образования».

А на одном из недавних заседаний кто-то засунул палец в ухо единоросса Олега Быкова. Ситуация нашла отражение в видеотрансляции на сайте Думы и заставила коллег Быкова отреагировать. Замглавы комитета по регламенту Михаил Романов, например, подчеркнул, что неизвестный, засунувший палец в ухо коллеге, не нарушил регламента работы парламента.

Позвольте, я не буду продолжать бесконечный список общественно значимых событий с Охотного Ряда. Вернемся лучше к «Думе ТВ» и отметим, что в кадре почему-то сплошь молодые корреспонденты вместо таких известных на всю страну журналистов и депутатов, как Оксана Пушкина, Евгений Ревенко или Петр Толстой.

Уж они бы пробили эту пресловутую информационную блокаду. Уверен, что и ролики получили бы больше нескольких сотен просмотров. Хотя, возможно, зрителей никто и не ждет. А проблемы у депутатов не с избирателями, а с другими представителями власти.

Уж больно часто депутаты и чиновники стали в последнее время напоминать, что зря мы, граждане, что-то ждем от государства. Требуем каких-то пенсий и достойных пособий, вместо того чтобы равняться на предков, которые в годы войны в голоде и холоде защищали страну. Не должно нам государство ничего.

Не просило оно нас рождаться, жить и умирать. У граждан свои дела, а у государственных мужей – свои. И если тратить деньги на нас, то откуда возьмутся полмиллиарда рублей на сюжеты для «Думы ТВ»?

Михаил Гуревич, «Коммерсантъ FM»