Кукольная коронация. Как Пасечник перещеголял Пушилина

Новый «спикер парламента «ДНР» Бидевка, будучи в феврале 2014-го нардепом от КПУ, поддержал тогда в Верховной Раде практически все решения «киевской хунты».

В ОРДЛО прошли «инаугурации» глав оккупационных администраций «выбранных» Россией 11 ноября. Подробности устроенных Россией «шоу», а так же, чем еще заполнилась прошедшая неделя в оккупационных анклавах ОРДЛО, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук

«Инаугурационные» гонки

На уходящей неделе, наконец, состоялись два пропаганда-шоу, по которым так соскучилось настоящее ватное сердце. Речь идет о церемониях «инаугурации глав «ДНР» и «ЛНР», 20 ноября прошедшей в оккупированном Россией украинском Донецке, а 21 ноября – в захваченном теми же российскими «ихтамнетами» украинском Луганске.

Данные «кукольные коронации» специально были разведены по времени, чтобы их смог посетить один и тот же состав «представительной делегации»: самозваные «президент Южной Осетии» Бибилов, «премьер Абхазии» Бганба, «глава Крыма» Аксенов, два малоизвестных депутата российской Госдумы, а также специальный гость – любимый путинский мотоциклист Залдостанов по кличке Хирург.

Ну и, само собой, встречными визитами обменялись уже полноценные главари российских оккупационных администраций в ОРДО и ОРЛО Пушилин и Пасечник. Причем первый хоть и «короновался» на сцене Донецкой оперы, весь пушилинский спектакль был изрядно скучноват, без какой-либо изюминки. А вот пасечниково представление оказалось точной копией инаугурации Путина в Кремле, только с декорациями не грандиозного московского, а очень скромного луганского масштаба.

Впрочем, своим сценарным планом Пасечник явно перещеголял Пушилина. Тут тебе и прибытие из захваченной боевиками Луганской ОГА в бывший обком КПСС на красивой черной машине (пешком из одного здания в другое – минута ходу), и торжественный заход в зал под бурные аплодисменты присутствующих.

И даже демонстрация ряжеными то ли «кадетами», то ли «гвардейцами» яркого ожерелья под названием «знак главы «ЛНР», прозванного в народе «ошейником Плотницкого», который тот год назад во время своего бегства в Москву почему-то не положил в дорожный чемоданчик. Правда, в отличие от предшественника «Колывана», бравый «генерал-майор МГБ «ЛНР» Пасечник надевать этот «ошейник» на себя не стал, чем премного разочаровал ценителей диктаторских аксессуаров.

«Спикер парламента «ДНР», голосовавший за «киевскую хунту»

Перед «инаугурациями» своих «спикеров» избрали «народные советы» обеих «народных республик». Тут уже больше удивили в Донецке, чем в Луганске. «Парламент «ЛНР» единогласно выбрал того же бывшего главу луганской «молодежки» Партии регионов Мирошниченко, которого Пасечник усадил в «спикерское» кресло еще в декабре прошлого года в качестве преданного оператора «бешенного принтера». Зато «депутаты парламента «ДНР» определили 98 голосами из 100 своим новым «председателем» реального экс-нардепа Бидевку, состоявшего в прошлом созыве Верховной Рады во фракции КПУ.

В принципе, особой сенсации не произошло – после пролета симоненковцев на перевыборах украинского парламента в 2014 г. данный второй секретарь Донецкого обкома Компартии вступил в сепаратистскую организацию «Донецкая республика» и стал карманным для ныне ликвидированного Захарченко укротителем местной «коммунистической оппозиции». Теперь же Бидевка попросту перешел по наследству Пушилину и даже возвысился среди донецких коллаборантов в своем статусе.

Вот только в связи с этим возникает логичный вопрос: куда вообще смотрят доблестные чекисты из «МГБ «ДНР»? Ведь в конце февраля 2014-го Бидевка поддержал в ВР практически все решения «киевской хунты», за что самый справедливый в мире «суд молодой республики» должен был впаять ему, как минимум, пожизненный «подвал», а то и расстрел.

Например, Бидевка тогда проголосовал за постановление о предотвращении проявлений сепаратизма и других посягательств на основы национальной безопасности Украины, закон об амнистии активистов Майдана, а также за назначение Александра Турчинова главой Верховной Рады и возвращение резиденции Януковича «Межигорье» в государственную собственность. Но такое «преступное прошлое» никак не отразилось на нынешнем возвышении коммуниста-коллаборанта Бидевки.

Наказание за шахтерскую забастовку

Тем временем, простых людей в оккупации жестко карают за малейшие прегрешения. К примеру, задержался на минуту после наступления комендантского часа возле подъезда своего дома – получи от полицаев дубинками и 3 тыс. рублей штрафа.

Ну а если вздумал приобщиться к забастовке на родной шахте, требуя всего лишь регулярной выплаты мизерной зарплаты (10 тыс. руб. в месяц), то тебе не поздоровиться уже по-крупному. Как это, в частности, случилось с одним из горняков шахты «Партизанской» в оккупированном городе Антраците Луганской области спустя три дня после попытки трудового коллектива добиться протестами причитающегося жалования за три последних месяца.

Вот что намедни написала в соцсети жена этого шахтера: «Прошло три дня, время около 3:00 ночи, мы спим, а просыпаемся от того, что кто-то выбивает нам двери, малые кричат, я кричу, муж вообще в шоке. В итоге нам выбили дверь люди в камуфляже и масках, с порога мужчину кулаками в лицо, и все, я думала, что в тот же момент умерла. Как мои девочки плакали, я схватила с кровати младшую на руки, а старшая всем телом упала на мужа и кричит: не бейте моего папу, убейте меня!».

По словам женщины, ее мужа забрали, его не было 4 часа, а старшая дочь потеряла сознание. «Забрали его в трусах при температуре -2, вывезли нескольких человек, которые участвовали в забастовке, за город, дали лопаты и заставили рыть ямы, а пока они копали ямы, им рассказывали, что сделают с их женами и детьми. В результате их отпустили, они в мороз шли до города пешком, вокруг никого, поскольку комендантский час», – добавила она. А также поделилась тем, что, оказывается, руководство шахты «Партизанская» называет своих подневольных шахтеров не иначе как «укрофашистами».

Олег Полищук, «Деловая Столица»