Война продолжается. Бой в Керченском проливе лишь напомнил о ней

Российские агрессоры обстреляли и захватили два артиллерийских катера и буксир ВМС Украины во время прохождения ими Керченского пролива.

Среди украинских моряков есть раненые. На задокументированном видео виден момент тарана агрессорами украинского судна, видео переполнено нецензурной лексикой. Истерику российских моряков стоит смотреть всем, кто рассказывает о «братском народе» и «это власть ссорится, а нам делить нечего», пишет на своей странице в Facebook Иван Примаченко.

Очередное преступление путинского режима. Очередная демонстрация силы с целью деморализовать украинцев. Возможно, военное поражение удастся превратить в хотя бы частичную дипломатическую победу и усиление международного давления на Россию, но надеяться на что-то серьезное вряд ли стоит. Международное сообщество пока не нашло в себе силы дать серьезный отпор постоянной агрессии путинской России на всех фронтах.

Російські агресори обстріляли і захопили два артилерійські катери і буксир ВМС України під час проходження ними Керченської протоки. Серед українських моряків є поранені. На відео видно момент тарану агресорами українського судна — задокументовану на відео повну нецензурної лексики істерику російських моряків варто дивитися всім, хто розповідає про "братський народ" і "це влада свариться, а нам ділити нічого". Черговий злочин путінського режиму. Чергова демонстрація сили з метою деморалізувати українців. Можливо, військову поразку вдасться обернути на хоча б часткову дипломатичну перемогу і посилення міжнародного тиску на Росію, але сподіватися на щось серйозне навряд чи варто. Міжнародна спільнота поки не знайшла в собі сили дати серйозну відсіч постійній агресії путінської Росії на всіх фронтах. Зараз в соціальних мережах буде багато емоцій і шокованих вигуків. Це добре. Бо, здається, війна почала відходити на другий план уваги суспільства. Сводки загиблих і поранених на фронті стали частиною інформаційного фону. Відчуття нагальності реформ в армії і тилу пропало. Новина про військову сутичку з ворогом під час війни приголомшує суспільство — є щось справді шокуюче в самому цьому факті здивування. За останні 5 років в умовах війни завдяки героїзму українцям вдалося відбудувати армію з нуля. Але для того, щоб створити армію світового рівня потрібно багато років, а може і десятирічь сконцентрованої уваги на розвитку збройних сил і флоту. І мова далеко не лише про реформування самої армії. Потужна сучасна армія потребує ефективної бюрократії, потужної промисловості, розвиненої науки і блискучою дипломатії. Нарешті, розбудова армії потребує неймовірну кількість грошей — а значить процвітаючу економіку, яка можлива лише за умови рішучої дерегуляції, судової і правоохоронної реформ. Війна продовжується. Війна йде за існування самої української незалежної держави. Війна в гарячій чи холодній фазах буде тривати ще багато-багато років. З путінською Росією неможливо домовитися, бо їх мета знищити нас. Щоб перемогти в цій війні і відплатити Росії за все потрібна максимальна концентрація суспільства на розбудові армії і титанічна робота для пришвидшення всіх реформ. Мій прадід, що пройшов Другу світову, говорив, що війна це найтяжча і найнудніша праця в світі. Але лише ця пекельна праця відкриває шлях до перемоги. Опубліковано Ivan Prymachenko Неділя, 25 листопад 2018 р.

Сейчас в социальных сетях будет много эмоций и шокированных возгласов. Это хорошо. Потому что, кажется, война начала отходить на второй план внимания общества. Данные о погибших и раненых на фронте стали частью информационного фона. Ощущение неотложности реформ в армии и тылу пропало. Новость о военной схватке с врагом во время войны поражает общество – есть нечто действительно шокирующее в самом этом факте удивления.

За последние 5 лет в условиях войны благодаря героизму украинцев удалось восстановить армию с нуля. Но для того, чтобы создать армию мирового уровня, нужно много лет, а может и десятилетий сконцентрированного внимания на развитии вооруженных сил и флота. И речь далеко не только о реформировании самой армии.

Мощная современная армия нуждается в эффективной бюрократии, мощной промышленности, развитой науке и блестящей дипломатии. Наконец, развитие армии требует невероятного количества денег, а следовательно процветающей экономики, которая возможна только при условии решительной дерегуляции, судебной и правоохранительной реформ.

Война продолжается. Война идет за существование самого украинского независимого государства. Война в горячей или холодной фазах будет продолжаться еще много лет. С путинской Россией невозможно договориться, потому что их цель уничтожить нас.

Чтобы победить в этой войне и отплатить России прежде всего нужна максимальная концентрация общества на развитии армии и титаническая работа для ускорения всех реформ. Мой прадед, прошедший Вторую мировую, говорил, что война – это самая тяжелая и скучная работа в мире. Но только эта адская работа открывает путь к победе.

Иван Примаченко, Facebook