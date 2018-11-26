Российская подлость в Керченском проливе. Как Украине реагировать на действия России?

Как всегда подло и тогда, когда меньше всего того ждут… На этот раз – на выходных. Пограничный корабль России протаранил украинский буксир в Азовском море.

Уже очевидно, что обострение на Азове достигло предела. Даже совсем небольшой искры сейчас достаточно для того, чтобы разгорелся серьезный военный конфликт. Убежден, что на сегодняшнем инциденте противостояние точно не закончится. Оно будет только нарастать. Азов – это уже давно третья точка в войне Украины и России, пишет на своей странице в Facebook экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

Какие шаги надо предпринимать сейчас?

Як завжди підло і тоді, коли найменше того чекають… На цей раз – на вихідних. Прикордонний корабель Росії протаранив… Опубліковано Романом Безсмертним Неділя, 25 листопад 2018 р.

Во-первых, быть в стопроцентной готовности к новому вооруженному конфликту. Угроза сейчас не только перед военными, пограничными кораблями, но и перед гражданскими. Между военными и гражданскими должна быть налажена идеальная коммуникация.

Во-вторых, уже сейчас, буквально в эти минуты, должны быть проинформированы международные организации – особенно те, которые занимаются международным морским правом, регулированием морского судоходства, структуры безопасности в Европе и мире.

В-третьих, и это понятно – должны быть приняты меры для усиления безопасности не только на море, но и на суше, по береговой линии. Да, Азов – это третья точка войны. Но уже сейчас надо быть готовым к тому, что Россия будет определять точку четвертую…

То, что ситуация на Азове идет к обострению, было понятно еще несколько месяцев назад. Возмущен вялостью реакции украинской власти. На международном уровне вопрос по Азову – полностью провален. На дипломатическом уровне Украина только-только начинает раскачиваться. Бить тревогу надо уже, немедленно. Потому что если сегодня потери были только материальные, то завтра (не дай Бог, конечно) они могут быть человеческими.

Первое и самое главное, что требует Конституция, – это приведение всех войск в полную боевую готовность. Сейчас мы стоим перед угрозой потерять еще две области – Николаевскую и Херсонскую. Это не преувеличение.

Поэтому действия высшего руководства государства должны быть адекватные, согласно законам и Конституции. Хотя бы сейчас, хотя бы на пятом году войны, ни на день не останавливавшейся.

Скажите мне, пожалуйста, где в каком разделе Конституции записано, что в случае угрозы территориальной целостности надо созвать военный кабинет? Есть Совет национальной безопасности и обороны, есть президент, есть Верховная Рада, уполномоченные принимать соответствующие решения.

Поэтому еще раз. Первое, что нужно – по линии Генштаба привести все войска в боевую готовность. Второе – собрать именно Совет нацбезопасности и обороны, а не просто его структурной орган! Третье – президенту издать указ о введении правового режима военного положения в отдельных регионах. Ведь речь идет опять об угрозе территориальной целостности. Дальше – созвать срочное заседание парламента.

Очевидно, что Россия не забыла о своих планах в отношении «Малороссии», оно их до сих пор волнует. Кремль будет реализовывать их, особенно в период предвыборного противостояния в Украине. Мы должны защищать свою землю и свое море, а все соответствующие действия записаны в законах и Конституции.

Роман Бессмертный, Facebook