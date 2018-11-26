Украина договорились с НАТО созвать срочное заседание совместной комиссии

Президент Украины Порошенко провел телефонный разговор с генсеком НАТО Столтенбергом из-за действий России в Азовском море.

Президент Петр Порошенко проводит телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом из-за вооруженной агрессии России в Азовском море. Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил об этом на своей странице в Facebook.

«Президент начала телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом», – написал он.

Президент розпочав телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Столтенбергом Опубліковано Святославом Цеголком Понеділок, 26 листопад 2018 р.

Позже Цеголко добавил, что Порошенко и Столтенберг договорились срочно созвать чрезвычайное заседание Комиссии Украина-НАТО.

Порошенко і Столтенберг домовилися про термінове скликання надзвичайного засідання Комісії Україна-НАТО.Президент… Опубліковано Святославом Цеголком Понеділок, 26 листопад 2018 р.

Порошенко также призвал усилить международное давление на Россию для немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

Генсек НАТО выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и призвал Россию соблюдать нормы международного права и свободы судоходства в акватории Азовского и Черного морей.

Во время разговора была достигнута договоренность продолжить контакты на высшем уровне.

Напомним, ранее Столтенберг выступил за диалог с Россией, но призвал Запад «не быть наивным».

25 ноября Украина сообщила российским портам о намерении трех кораблей перейти через Керченский пролив, согласно договору о совместном пользовании Азовским морем и проливом. Несмотря на это около 8 часов утра российские корабли совершили провокационные действия против украинских кораблей, в том числе протаранив буксир «Яны Капу».

После этого Россия обвинила украинские корабли в незаконном заходе в территориальные воды и физически – транспортным судном – закрыла Керченский пролив. Украинские корабли решили вернуться в Одессу, но российские военные начали преследование и впоследствии пошли на атаку. Катера «Бердянск» и «Никополь» были подбиты, там шестеро раненых.

Все три корабля с 23 моряками были захвачены россиянами. Из-за российской агрессии Украина планирует ввести военное положение.

«Украинско-Российское обозрение»