Литва готов помочь Украине в борьбе против российской агрессии на Азовском море

В Литве расценили российское нападение на украинское корабли в Керченском проливе, как акт прямой агрессии и готовы оказать помощь в борьбе с Россией.

Россия цинично нарушает международные соглашения и ведет «прямую агрессивную войну против Украины». Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила об этом на брифинге, пишет «Delfi».

«Очевидно, что Россия ведет прямую и агрессивную войну против Украины, цинично нарушая международные соглашения и взятые на себя обязательства», – сказала Грибаускайте.

По ее словам, Вильнюс осуждает действия Москвы в Керченском проливе и призывает ее «немедленно освободить незаконно захваченные корабли и членов их экипажей».

Литва, отметила президент, готова помочь Украине, «предоставляя надежную помощь всего международного сообщества».

25 ноября в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины. В результате, по данным ВМС, россиянами были захвачены три корабля и ранены шесть украинских военнослужащих.

Во время заседания СНБО начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что в целом на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС, которые были захвачены российскими службами, неизвестна.

Как сообщалось, по результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просит Верховную раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

«Delfi»