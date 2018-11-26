Лавров обвинил Украину в российском нападении на украинские корабли в Керченском проливе

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил о «нарушение российской границы» украинскими военно-морскими силами.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россию уже не волнуют возможные санкции из-за агрессии против Украины в Керченском проливе. Он заявил об этом в понедельник на пресс-конференции, передает «ТАСС».
«Это нас давно уже перестало волновать», – заявил Лавров.
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По его словам, санкции это плохо всегда, но РФ не может повлиять на людей, которые «одержимы одним только желанием искать все новые и новые поводы для давления на Россию».
При этом Лавров продолжает стоять на позиции, что якобы была провокация и нарушение украинскими кораблями границы России.
«Были нарушены ключевые положения международного права, не только морского, но и общего международного права, включая устав ООН, включая и конвенцию морского права 1982 года и другие международно-правовые инструменты, которые многократно требуют от всех государств уважать суверенитет другого государства», – сказал он.
Глава российского МИДа заявил, что «провокация» в Керченском проливе якобы была совершена «по прямому приказу высшего руководства Украины».
«То, что это было сделано с благоволения, а то и прямого приказа высшего руководства, ни у кого сомнений нет», – сказал Лавров.
По его мнению, украинская сторона рассчитывает извлечь выгоду из этой ситуации и поддержку со стороны США и Европы.
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При этом он добавил, что Россия призывает Запад «угомонить» Киев.
Лавров отметил, что Россия проводит инспекции судов в Азовском море «в полном соответствии с международными договоренностями».
Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.
В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.
«ТАСС»