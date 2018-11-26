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Новости

Погранслужба Украины предлагает закрыть границу для некоторых категорий российских граждан

«Левый Берег»
26 ноября 2018

Пока не уточнялось каких именно категорий граждан коснется запрет. Президент Порошенко поддержал инициативу пограничников.

Глава Государственной пограничной службы Украины Петро Цигикал предложил ограничить въезд на территорию Украины для «определенных категорий граждан Российской федерации». Он заявил об этом на заседании Совета национальной безопасности и обороны в ночь на понедельник, 26 ноября, передает «Левый Берег».

Каких категорий коснется ограничине, Цигикал не уточнил.

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«Исходя из обстановки, планируем перейти на усиленный режим охраны и обороны границы, – заявил Цигикал. – Что касается пунктов пропуска, то для граждан украины никаких ограничений не будет. Предлагаю для определенных категорий граждан РФ ограничить въезд на территорию Украины».

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает любые инициативы главы Госпогранслужбы. «Действуйте в пределах своих полномочий», – добавил он.

Напомним, на заседании СНБО Президент Петр Порошенко поддержал введение военного положения без всеобщей мобилизации и ограничения конституционных прав и свобод граждан. В свою очередь, глава НБУ Яков Смолий заявил, что введение военного положения не отразится на работе банков.

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Заседание СНБО созвали в связи с действиями России в Керченском проливе.

«Левый Берег»

Tags: Азовское море, война, ГПСУ, граница, Петро Цигикал, Россия, Украина

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