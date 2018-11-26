В Конгрессе США призвали Трампа наказать Россию за акт агрессии в Керченском проливе

Россия грубо нарушила международное морское право и совершила акт агрессии в отношение украинского суверенитета.

США должны стать плечом к плечу с Украиной из-за явного нарушение Россией международного права в Азовском море. Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии, сопредседатель Украинского конгрессного кокуса Брайан Фицпатрик заявил об этом в Конгрессе, передает «Европейская Правда».

«Вопиющее нарушение Россией международного права в Азовском море и ее провокационная атака на суверенитет Украины абсолютно неприемлемы. Россия должна немедленно восстановить свободу передвижения через Керченский пролив, чтобы позволить украинским судам свободно использовать украинские порты», – говорится в его заявлении.

Фицпатрик отметил, что агрессия Москвы является прямой угрозой интересам национальной безопасности США.

«Я призываю президента и администрацию привлечь к ответственности Владимира Путина на следующей неделе на саммите G20. Мы должны стать плечом к плечу с украинцами», – добавил конгрессмен.

Стоит отметить, что со стороны американской исполнительной власти – Госдепа, Белого дома или посольства США – официальной реакции на последние действия России на Азове до сих пор нет.

25 ноября в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены шесть украинских военнослужащих.

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

В тоже время, как стало известно, по результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просит Верховную раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

«Я как президент, как верховный главнокомандующий Вооруженных Сил в соответствии с Конституцией принимаю решение поддержать предложение военного комитета вынести на заседание СНБО соответствующее решение и обратиться с ним к Верховной Раде Украины», – сказал Порошенко.

Термінове засідання РНБО через події на Азовському морі Як Президент, як Верховний головнокомандувач ЗСУ, відповідно до Конституції, підтримую рішення Воєнного кабінету винести на РНБО питання про запровадження воєнного стану та звернення до ВР, щодо розгляду відповідного рішення на позачерговому засіданні. Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 25 листопад 2018 р.

«Я обращаюсь к народным депутатам завтра прибыть на чрезвычайное заседание Верховной Рады для того, чтобы мы провели в закрытом режиме обсуждения проекта решения и ответственного принятия необходимого решения для обеспечения обороны государства», – заявил он.

В ходе заседания секретарь СНБО Александр Турчинов предложил президенту ввести военное положение сроком на 60 суток.

«Европейская Правда»