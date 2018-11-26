Таран и блокада. Российское нападение на украинские военные корабли

Воскресный день выдался очень богатым на события на морском направлении. Постоянное накачивание ситуации привело к ожидаемым результатам – столкновению, которое чуть не переросло в вооруженный конфликт.

Итак, на фоне очевидного усиления Россией азовской группировки (так, только за последнее время внутренними речными коммуникациями переброшены до семи судов Пограничной охраны) нам требовалась резкое усиление корабельного состава. Переброску бронекатеров сушей посчитали процессом очень долгим, и было принято решение перегнать еще два бронекатера в Бердянск морем, пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

Утром 25 ноября в условиях полной секретности из Одессы вышел конвой из двух бронекатеров «Бердянск» и «Никополь» в сопровождении буксира «Яни Капу». В 03:58 не доходя 6 миль до моста, корабли вышли на рейд Керченского пролива и, как это положено по международному морскому праву, связались с береговым постом Погранслужбы ФСБ России и сообщили о намерении пройти в направлении Азовского моря.

Однако российские диспетчеры, вместо того чтобы обеспечить безопасный проход военных кораблей, вызывали пограничные суда. За очень короткое время в район прибыли пограничные катера типа «Соболь», ПСКР «Дон», катера типа «Мангуст»и малый патрульный корабль «Суздалец».

Практически сразу россияне повели себя крайне агрессивно, идя на встречных курсах и пытаясь таранить наши корабли. В итоге пограничный корабль «Дон» совершил таран нашего рейдового буксира, был поврежден основной двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик. Судя по некоторым данным, имело место не намеренный таран, а просто капитан российского судна не смог управиться со своим «корытом». «Дон» получил незначительные повреждения, однако был возвращен в порт. Мало того, «Дон» при развороте протаранил и собственное пограничное судно «Изумруд», которое получило пробоину размером 1х1 м.

Собственно сам 300-тонный буксир «Яни Капу» построен в 1974 г. и после раздела Черноморского флота СССР вошел в состав ВМСУ как «Красноперекопск» «(U947). Таранивший его 1600-тоннный пограничный корабль «Дон» был спроектирован на базе морских буксиров и спущен на воду в 1996 г. и с тех пор активно привлекался для патрулирования Азовского моря.

При этом россияне обвинили украинские корабли в «нарушении территориальных вод», что является абсурдом. Дело в том, что после оккупации Крыма россияне посчитали, что прибрежные воды вокруг него тоже автоматически попали под их юрисдикцию. При этом совершенно наплевав на международное право, в том числе и морское, а также на все резолюции ООН по оккупации Крыма. Исходя из своего видения, российские пограничники и решили остановить наши корабли.

Тем не менее, несмотря на потери, конвой продолжил движение к мосту. Опасаясь прорыва, россияне подтянули достаточно большие силы, в том числе подняли в воздух авиацию – как минимум пару боевых вертолетов Ка-52 и пару штурмовиков Су-25.

Однако этого им оказалось мало и российские буксиры «притянули» к Крымскому мосту сухогруз. Развернули его поперек фарватера, тем самым полностью перекрыв движение любых судов. По состоянию на 16:30 25 ноября пролив был заблокирован и наш караван находился на подходах к нему. Что может случится за ночь и решатся ли россияне на штурм спецназом с моря, – совершенно непонятно.

Остается открытым вопрос, зачем Россия пошла на такое обострение, которое при любых раскладах завершится только усилением санкций. Что было ясно заявлено не так давно представителями Евросоюза. В то же время на фоне падения популярности Путина среди избирателей очередной проход наших военных кораблей (как это было 23 сентября, когда корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» проследовали в Мариуполь) был бы воспринят как имиджевая потеря.

Кроме того, таким образом, россиянам в очередной раз нужно показать, что «крымнаш» и что Кремль всеми силами будет держаться за захваченный полуостров. С другой стороны, России сейчас выгодно обострение, для того чтобы перед выборами показать, так сказать, «звериный оскал украинского национализма».

В любом случае обострение на морском направлении, по некоторым данным, может быть скоординировано с обострением на Донбассе – увы, для этого есть серьезные основания. Ближайшие к линии фронта подразделения российско-оккупационной армии в последнюю неделю усиленно накачиваются не только техникой, но и личным составом. Прежде всего это касается южного – так называемого приморского направления. Понятно, что наше командование «держит руку на пульсе», однако все равно это очень плохие признаки грядущего обострения.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»