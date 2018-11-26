Россия захватила украинские корабли с 23 моряками на борту, – Муженко

Секретарь СНБО Украины Турчинов сообщил что военное положение может быть введено на два месяца и в связи с этим могут быть отложены выборы.

На захваченных Россией катерах «Бердянск», «Никополь» и буксире «Яны Капу» было 23 моряка. Начальник Генерального штаба Виктор Муженко заявил об этом на заседании Совета национальной безопасности и обороны, передает «Левый Берег».

«На это время, судьба военнослужащих нам пока не известна. Есть информация о нескольких раненых, которым якобы предоставляют помощь. По нашей информации, есть тяжело ранены. Информация противоречива. Всего на переходе в судах, которые были заблокированы и отбуксированы уже судами Российской Федерации, – 23 военнослужащих. Из шести, по нашей информации, два – тяжело ранены… Связь блокируется, связь потеряна», – сказал он.

Ночью 25 ноября Украина сообщила российским портам о намерении трех кораблей перейти через Керченский пролив. Это необходимо делать согласно договору о совместном пользовании Азовским морем и проливом.

Несмотря на это около 8 часов утра российские корабли совершили провокационные действия против украинских кораблей, в том числе протаранив буксир «Яны Капу».

После этого Россия обвинила украинские корабли в незаконном заходе в территориальные воды, заявив, что они «опасно маневрируют» и «не подчиняются законным требованиям российских властей», и физически – транспортным судном – закрыла Керченский пролив.

Украинские корабли решили вернуться в Одессу, но российские военные начали преследование и впоследствии пошли на атаку. Катера «Бердянск» и «Никополь» были подбиты, там шестеро раненых.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что военное положение в Украине предлагается ввести на 60 дней.

«В связи с этим предложить президенту Украины ввести военное положение в Украине сроком на 60 дней», – зачитал он проект решения, который был вынесен на СНБО. Позже в комментарии журналистам Турчинов добавил, что военное положение на Украине может быть отменено в любой момент. «В случае нормализации ситуации военное положение может быть отменен в любое время», – сказал он.

Турчинов сказал, что Россия 5 лет ведет против Украины гибридную войну, но впервые неприкрыто атаковала Вооруженные силы Украины.

«Мы видим, что сегодня подразделения ВС РФ и ФСБ атаковали наши ВСУ, причем вели огонь на поражение. И мы видим тяжелые последствия. Именно поэтому мы говорим об опасности не только провокаций на Азовском и Черном море, но и на сухопутном участке. Мы видим активную подготовку ВС РФ которая происходит на южных и восточных границах», – сказал он.

Турчинов предложил принять решение СНБО, в котором констатируется, что действия РФ являются вооруженной агрессией против Украины и подпадают под пункты некоторых статей резолюции 3314 Генасамблеи ООН.

«Считать необходимым введения в Украине особого правового режима для создания условий по отражению вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности и территориальной целостности», – процитировал проект решения секретарь СНБО.

Так же секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подтвердил, что в случае введения военного положения выборы президент могут быть отложены. Также придется остановить выборы в объединенные территориальные громады, назначенные на 23 декабря.

Об этом он сказал журналистам после заседания СНБО, отвечая на вопрос о влиянии военного положения на избирательную кампанию.

«Что касается правовых последствий – пожалуйста, Конституция и законодательство Украины однозначно дают ответ на поставленный вами вопрос», – сказал он.

«Левый Берег»