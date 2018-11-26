«Умные дороги» в России. О чем грезит Кремль накануне своего краха?

Дмитрий Медведев предсказал скорое появление в России «умных» дорог, которые сами смогут отслеживать нелегальные перевозки.

Об этом премьер заявил на специальном совещании по цифровизации транспорта. В свою очередь Владимир Путин на президиуме Госсовета в Ялте попенял чиновникам за формальное отношение к делу. Президент также в качестве примера привел дороги, число которых растет, а вот качество оставляет желать лучшего. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что оба заявления полностью отражают не очень радужное положение дел в стране.

Дмитрий Медведев проводил совещание по вопросам цифровизации транспортного комплекса России. Выступая со вступительным словом, премьер, видимо, решил обрадовать аудиторию радужными перспективами.

Глава правительства указал: цифра все больше и больше входит в нашу жизнь, то, что вчера казалось научной фантастикой или полуфантастикой, становится реальностью. Кто раньше знал, что такси можно вызвать в два клика или купить электронный билет на поезд? И, вот, пожалуйста. Сейчас все это повседневный быт.

Именно поэтому дело ближайшего будущего – «умные» дороги, которые сами смогут отслеживать нелегальные перевозки, беспилотный транспорт, а также интеллектуальные системы управления движением. Все будет само ездить и само себя контролировать. Вполне себе радужная перспектива.

По некому совпадению практически в это же время Владимир Путин проводил в Крыму президиум Госсовета по развитию страны до 2024 года. Президент тоже говорил о дорогах, правда, несколько в другом аспекте. Путин приводил примеры, что есть, скажем, планы увеличить количество автотрасс с 30-35% до 40%. Увеличить-то, конечно, увеличили, только вот ямы как были, так и остались, и колдобины тоже.

Формальный подход у нас в России часто имеет место. И это очень пагубно сказывается на улучшении жизни людей, то есть последние не видят этого самого улучшения. Согласитесь, разные трактовки применяют президент и премьер. С одной стороны, дороги будущего, где все само ездит, а с другой – колдобины и ухабы.

Когда вот так начинают рассуждать о прекрасном будущем, всегда почему-то вспоминается прошлое. Это тогда в СССР любили говорить: «Через четыре года здесь будет город-сад. Наши космические корабли уже совсем скоро начнут бороздить просторы вселенной, а такая мелочь как собственная квартира станет достоянием каждой семьи».

Что-то до боли знакомое прозвучало на заседании по цифровизации транспорта в подмосковных Горках. И по-своему отрезвление пришло из Крыма.

Страшная мысль приходит в голову: неужели мы возвращаемся в эпоху застоя? Как на ухабах и колдобинах построить цифровую экономику? Президент пеняет чиновникам: давайте реальный результат, чтобы люди почувствовали. Те бы рады, но, похоже, не знают как. Или не умеют. А может быть просто невозможно. Вот и приходится подгонять цифры под реальность и рассказывать о чудо-дорогах будущего.

Прорыв не получается. В Кремле, судя по всему, это понимают. Но как исправить, непонятно. Пока что действуют уговорами, мягким внушением под телекамеры. Что, мол, поймите, так нельзя, дело делаем важное.

Есть очень большие сомнения, что именно так получится что-то исправить. А вот еще больше запустить болезнь – это вполне. Если продолжать в том же духе, падение рейтингов доверия власти вполне может стать существенным. И здесь уж никакие «умные» дороги не помогут.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»