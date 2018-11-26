Русские расстреливали украинские корабли в спину, – Соловей

Нападение российских кораблей на украинские в районе Керченского пролива в очередной раз наглядно продемонстрировало «готовность» России «соблюдать» свои договора и нормы международного права.

Русские путаются в версиях: с одной стороны говорят о провокации ибо Украина направила в Азовское море через Керченский пролив корабли.

Но во-первых, это не впервые, раньше уже проходили.

Русские путаются в версиях: с одной стороны говорят о провокации ибо Украина направила в Азовское море через Керченский… Опубліковано Solovey Igor Неділя, 25 листопад 2018 р.

А во-вторых, сами же и говорят о внутренних водах: «…потому что это наше внутреннее море, туда никто не имеет право войти, кроме нас и украинцев», – адмирал РФ Комоедов.

Не говоря уже о том, сколькими судами русские накачали Азов за последнее время и сколько задержаний судов произвела – а «обостряет» почему-то Киев.

Еще одна интересная деза которую разгоняют – украинские суда демонстративно транспортировали плавучую мину для подрыва Керченского моста.

Ну тогда зачем было таранить буксир как камикадзе, логичнее было бы его расстрелять.

И еще о «нарушении Украиной международного права» – русские расстреливали украинские корабли на обратном пути. В спину.

Игорь Соловей, Facebook