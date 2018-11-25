«Скорая информационная помощь» российских спецслужб уже во Франции

Пророссийский пропагандист Анатолий Шарий, известный своими блогами об Украине, появился во Франции во время субботних протестов в Париже.

Соответствующее фото он сам запостил на странице в Твиттере.

Как известно, в Париже прошли массовые беспорядки против повышения цены на топливо, которые переросли в движение за отставку президента Макрона. МВД Франции обвинило в организации правого прокремлевского политика Мари Ле Пен. Наблюдатели обращают внимание, что беспорядки, в отличии от предыдущих акций, координировались через социальные сети.

Анатолий Шарий ведет свой видеоблог, где рассказывает о событиях в Украине в русле кремлевской пропаганды.

«Украинско-Российское обозрение»