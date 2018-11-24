На «ДНР» заработать на элитных московских шлюх. Лайфхак от Ардзинба

В кремлевской администрации оккупационные анклавы «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе, а так же события в Украине использовали, как источник солидного заработка.

Кремлевский технолог Инал Ардзинба, уволенный из путинской администрации поработал в свое время на славу, особенно на «украинском» направлении. О том как надо рубить выделенный из бюджета кэш в большой российской политике, своим успехом, не скрываясь делиться сам Ардзинба, пишет писатель и политолог Вадим Самодуров в «Telegra.Ph».

Дадим слово участникам событий:

«Отдельно стоит отметить тематику «восстановления торгово-экономических связей Украины с Россией. Митинги в поддержку этого должны были проходить и сниматься на промышленных предприятиях Украины. Надо сказать что СБУ эта тема не радовала совершенно, так как «торгово-экономические связи с Россией» находятся в Украине в нужных руках, кормящих и саму службу.

И никаких других связей ведомству Грицака не нужно. Проводить такие мероприятия было вполне возможно, но это требовало нормальных бюджетов и разумных планов. Акции должны были быть заявленными, требования на них понятными и в тоже время достаточно обтекаемыми, чтобы заводу нечего было предъявить по закону. Ну к примеру, что могла СБУ предъявить профсоюзу завода «Антонов» за требование к правительству отстаивать торговые интересы украинского предприятия на внешних рынках.

Ведь это патриотично – речь о налогах в украинский бюджет и зарплатах украинским работникам. Заявленная акция и обоснованная в СМИ, защищенная юристами – ничего СБУ сделать не сможет. Бюджет такого мероприятия составлял порядка 50000$. (Естественно в Москве те, от кого зависело принятие решений, закладывали на реализацию проекта в три в четыре раза больше). Но жадность любителей нюхнуть кокс с сиськи вип-шлюхи в салоне «ролса» – сильнее здравого смысла.

«Нам это все по…уй, нам нужна картинка для СМИ, ваш Антонов до…я просит, снимите в другом месте». И вместо Антонова митинг в защиту украинского машиностроения, страдающего от разрыва связей с РФ проходит на заводе железо-бетонных конструкций. В ремонтно-механическом цеху. За 25000$. СБУ быстро находит место съемок, е…т руководство и собственника завода и тот дает интервью, что видео митинга фэйк, ничего мы тут не проводили, у нас вообще металообрабатывающих станков нет.

В сюжете украинских СМИ директор показывает литейно-формовочный цех, где делают бетонные элементы. И говорит что этот цех – единственный, а что там показали российские фэйкометы, он не в курсе. Эту ложь легко было бы разоблачить, показав что фэйкометы на самом деле украинские СМИ и стоящие над ними сбушники – на сайте завода написано, что там 5 цехов, в том числе тот самый ремонтно-механический с металлообрабатывающими станками.

Но братишка-Инал таким не заморачивался. Он просто выбил с несчастного директора завода деньги обратно. А мероприятие в отчетах он и так закрыл – заявления СБУ этому помехой не были. Правда с таким подходом работать с Россией на Украине ни один серьезный завод не будет, ведь слухи о том, как Инал-Россия своих не бросает разошлись быстро».

Учитесь, мои хорошие. Делать пиар и большую политику.

Вы были шокированы, услышав цифры хищений в правительстве «ДНР»? Наверное, вполне резонно подумали – а зачем было воевать – за такие деньги можно было просто купить Украину? Купить у коррумпированных чиновников, политиков и высокопоставленных силовиков, которые, как известно, на Украине служат одной идее – «коррупция понад усе».

Мысль правильная. И руководству РФ она тоже пришла в головы. И даже была попытка ее реализовать, но вышло как всегда. Однако, Ташкент тут ни при чем. На покупку Украины был отдельный бюджет и занимались этим немного другие люди.

Комплекс мер по смене власти на Украине на более лояльную или лоялизацию действующей стал известен, как «план шатун». А курировал его начальник департамента по взамодействию со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией Администрации Президента РФ – Инал Ардзинба. Абхаз.

Ну кому еще заниматься русскими на Украине, как не абхазу. Ну главное, чтобы человек был хороший и специалист заслуженный. Инал как раз такой. Одна фамилия (точь в точь как у первого президента Абхазии) – уже не малая заслуга, чтоб в 27 лет решать на столь важном геополитическом направлении российской политики.

А такие детали как например «разве Житомир это Украина, это ж в России где-то» знать вовсе не обязательно. К делу ведь можно привлечь недорогих специалистов из местных. И такой специалист нашелся – Дима Пойда. Чем Пойда заслужил работу у Инала оказалось загадкой, ни авторитетом ни связями на Украине он похвастаться не может. Хотя хвастаться он как раз и может, только и всего.

В общем это пройдоха и мошенник, с хорошо подвешенным языком. Судьба свела его с Ардзинбой, которому требовались исполнители на Украине и Пойда их пообещал. Пройдясь по знакомым полит-эмигрантам с Украины он нашел людей с реальными возможностями и связями из жилинского «Оплота» и Партии Регионов. В частности Сергея Хижняка, Дениса Лотова, Владимира Ларина. Через них же вышел на Николая Дульского. В общем, худо-бедно тема пошла…

И так, толи для того чтобы свергнуть Порошенко, толи для того чтоб припугнуть и заставить слушаться, решили пропихнуть в верховной раде закон об импичменте президента. Закон нужный и полезный – хватит и одного президента Украины, находящегося с 4-летним официальным визитом в России.

По задумке Инала, заставить раду принять этот закон надо было под давлением общественности и региональных советов, от районных до областных. Предприимчивые украинцы тут же составили прайс-лист. Решение областного совета стоило $100000, районные продавали Украину по 20-30 тысяч. На роль требующей импичмента общественности за кремлевскими долларами выстроились в очередь всевозможные «националисты».

Ценники на митинги всевозможных ОУН, РПС и прочих, не пробившихся к крупным корытам аниматоров, составлял от 5000$. Драка с полицией – еще 5000$ (оплачивалась офицерам полиции или НГУ). Работа операторской группы обходилась еще в 1000-2000 у.е. – это была самая важная часть митингов, так как требовалось из унылого скучного и постановочного гавна снять и смонтировать экшн про бунтующих бандеровцев, вот-вот сносящих Порошенко.

«Главное – картинка для СМИ» наставляли исполнителей Инал и его помощники. И так в среднем митинг обходился в 8-9 тысяч долларов, Ардзинба умножал прайс на 3, бизнес было пошел, но… «Но всегда есть это е..ное но», как было сказано в современной русской поэзии. Но СБУ, которая контролирует и депутатов, и профессиональных бандеровцев быстро сказала – «это шо за х…ня и дэ наша доля?».

Оказалось что провести акции без поделиться с украинскими чекистами – почти нереально. Вероятность срыва мероприятий была за 50%, а это было крайне неудобно. И СБУ внесла рац-предложение, чтобы всем было хорошо. Их человек в Москве получал господряды на акции плана «шатун», передавал задание на съемку материала полковнику Виталию Шевченко начальнику полит-отдела киевского управления, тот организовывал массовку и спикеров из своих подопечных артистов цирка имени Степы Бандеры, ну либо из «залетчиков», которым делали предложение без варианиа отказаться. Инал получал картинку «митинга за импичмент», отчитывался за бюджет и картинка шла в российские СМИ.

СБУ тут же разоблачала «акцию по дестабилизации политической обстановки, заказанную из Москвы», Петя Порох гладил Грицака и давал косточку, американские партнеры давали бюджеты на борьбу с гибридной российской агрессией (с откатом американским партнерам, естественно), а украинские СМИ показывали как тупые москали пытаются шатать отца украинской нации Петра Алексеевича тупыми постановочными провокациями.

СБУшники расслабились до того, что прям на сайте у себя писали: за поджог офиса партии БЮТ задержаны провокаторы, выполнявшие задания находящегося в Москве Николая Дульского, ранее задерживавшиеся за участие в постановочном митинге и перекрытии трасы в Ровенской области, так же заказанной Дульским». То есть исполнителей демонстрировали и тут же выпускали отрабатывать следующий цирк.

Смотрелось это всё убого, нелепо и наигранно, но формальные нормативы заказчика выполнялись, а значит бюджет списать было можно. Больше Иналу ничего нужно и не было. Торговым представителем шоу-агентства СБУ в Москве стал Коля Дульский. Хижняк и Лотов с СБУ не делились, потому их акции в большинстве случаев пресекались, да и стоили дороже. Так что после ряда провальных мероприятий эти остались не у дел и СБУ монополизировала рынок политических праздников для российской АП. Апофеозом цирка стал так называемый «михомайдан».

Суммы попилов можно представить из одного эпизода, когда Дульский нанял правосека-неудачника Заболотного для картинки вооруженного мятежа. До Заболотного, точнее до сбушников, дошла сумма $17000, на которую были куплены 2 автомата АКСУ и 3 гранатомета РПГ-7 с выстрелами. При закупке люди Заболотного были задержаны, оформлены, отсняты для СМИ и… отпущены.

Но, опять возникло то самое «но». Дульский обошел Пойду и последний стал не нужен. В судорожных попытках заработать, Дима Пойда искал исполнителей акций по независимым от Дульского каналам. Просто и тупо переписываясь в фэйсбуке с украинскими депутатами и лидерами общественных движений, предлагая им работу на «дядю Владика» (Владислава Суркова).

Самого же Инала Дима называл не иначе как «братишка мой». Естественно столь тупой способ «вербовки» в край оборзевших и расслабившихся «братишек» Инала Ардзинбы быстро нарвался на «кого надо» и некоторые переписки «племянничка» «дяди Владика» стали достоянием украинских СМИ.

При этом Пойда спалил и бюджеты, реально доходящие до исполнителей, и самих исполнителей, разболтав кто работает с АП. В общем – получилось неудобненько. Инала уволили, майдан грузинского тамады Мишико тихо разбрелся по домам, следом из СБУ выперли и бизнесмена Шевченко – он перестал приносить Грицаку пользу и «печеньки Суркова».

Не стала Украина про-российской, власть Порошенко устояла. Зато у Инала хороший «Ролс-Ройлс» появился.

Главное не победа, главное участие, вернее процесс. Вернее картинка процесса. Ведь пока картинка процесса идет, можно покупать машинки, кокаин и шлюх за $500 в час. А то что в каких-то там Донецке и Днепропетровске на кладбищах номерные таблички с 4-значными цифрами… это вообще где: Донецк и Днепропетровск? Это безнадежно далеко от центра Москвы и Киева, где живут люди, заинтересованные в том, чтоб праздник не кончался.

Вадим Самодуров, «Telegra.Ph»