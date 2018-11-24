Родственники жертв катастрофы рейса МН17 подали иск против России в ЕСПЧ

В иске Россию обвиняют в сокрытии важной информации для проведения расследования, а также предоставлении заведомо ложных аргументы по факту катастрофы.

Родственники 55 нидерландцев, погибших в результате крушения лайнера «Малазийских авиалиний» на востоке Украины в 2014 году, подали против России иск в Европейский суд по правам человека, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Россия к удивлению моих клиентов не предоставила важную информацию группе, ведущей расследование. Затем она предоставила аргументы, которые оказались неправдивыми», – сообщил адвокат Мейру Мева.

Он входит в группу юристов, оказывающих поддержку родственникам жертв.

Напомним, «Боинг-777» «Малазийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что лайнер был ракетой из комплекс «Бук», принадлежавшего российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Комплекс был доставлен на Донбасс, причем все машины, сопровождавшие его, также относились к российским Вооруженным силам.

В Минобороны РФ заявили о фальсификации фото и видеодокументов, которые свидетельствовали о том, что рейс MH17 сбил ЗРК «Бук», привезенный из РФ. Предыдущие версии, озвученные российским Минобороны, также касались «испанского диспетчера», который рассказывал о том, что за несколько минут до катастрофы рядом с ним были зафиксированы украинские военные самолеты, кроме того, российские силовики представляли фейковые спутниковые фотографии и схемы, которые должны были стать доказательством того, что самолет якобы сбила ракета из украинского «Бука».

В июне 2015 года очередную версию уже представили в следственном комитете РФ. Российские правоохранители заявили о существовании «техника боеприпасов», который утверждал, что Boing разбился из-за выстрела украинского истребителя Су-25.

9 ноября 2018 года семьи, потерявшие своих близких в катастрофе, обратились с открытым письмом к президенту США Дональду Трампу перед его встречей с Владимиром Путиным с просьбой содействовать расследованию.

«Мы обращаемся к Вам с просьбой помочь нам в нашем расследовании. У президента Путина есть ответы, которые мы должны услышать. Мы обращаемся к вам с просьбой постараться убедить его, что никогда не поздно искупить свою вину. Этого требует дань памяти к нашим родным и близким, для блага этого мира», – говорится в письме родственников.

«Интерфакс-Украина»