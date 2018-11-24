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Новости

Умерший глава ГРУ планировал оккупацию Крыма, – Коц

«Украинско-Российское обозрение»
24 ноября 2018

Умерший начальник ГРУ Коробов причастен к планированию военной операции по оккупации и последующей аннексии Крыма.

Начальник Главного (разведывательного) управления Генерального штаба России генерал-полковника Игоря Коробова несет прямую ответственность за оккупацию Крыма. Пропагандист Александр Коц подчеркнул это в своем комментарии к размещенной на своей странице в Twitter материалу на смерти генерал-полковника Коробова.

«Ушел из жизни начальник военной разведки Игорь Коробов, планировавший операции в Крыму и Сирии», – подчеркнул Коц.

Основатель группы «Груз 200 из Украины в Россию» Елена Васильев подчеркивает, что по своему «недомыслию международный информационный террорист» выдал с головой всю подноготную российской оккупации и аннексии Крыма. Это не было «свободным волеизъявлением граждан Крыма», а было распланированной армейской операцией, подчеркивает она.

«Палево – высший пилотаж. Международный террорист Саша Коц по тупости спалил «свободное волеизъявление граждан Крыма», назвав его реальным названием: спецоперация ГРУ. Привет всем адептам крымнаша», – прокомментировала она пост Коца.

Палево — высший пилотаж))) Международный террорист Саша Коц по тупости спалил "свободное волеизъявление граждан Крыма", назвав его реальным названием: спецоперация ГРУ. Привет всем адептам крымнаша.

Опубліковано Elena Vasileva П'ятниця, 23 листопад 2018 р.

Напомним, что 22 ноября в России сообщили о том, что генерал-полковник Коробов скончался на 63-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: Александр Коц, ГРУ, Игорь Коробов, Минобороны РФ, Россия

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