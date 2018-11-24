На «суде» над Грибом свидетель обвинения дал показания в пользу похищенного политузника

Свидетель обвинения частично отказалась от своих прежних показаний, а ее свидетельства данные в суде доказывют невиновность политузника Гриба.

На заседании по делу украинца Павла Гриба в Ростове-на-Дону в пятницу свидетельница обвинения дала показания в пользу обвиняемого, сообщает «Кавказский узел».

«Подруга жительницы Сочи Татьяны Ершовой Мария Юристова частично отказалась от своих прежних показаний на суде по делу гражданина Украины Павла Гриба, опровергнув версию обвинения. Ершова и Гриб не обсуждали планы теракта и политика не была основной темой их бесед, заявила свидетельница», – пишет издание.

На заседании 23 ноября суд планировал завершить начатый ранее допрос ключевой свидетельницы, однако Татьяна Ершова заболела и ее допрос было решено отложить до следующего заседания.

Вместо Ершовой суд допросил еще одну свидетельницу обвинения – 18-летнюю уроженку Сочи Марию Юристову, которая ныне живет в Ростове-на-Дону и учится в одном из вузов города. Отвечая на вопросы обвинителя, Юристова представилась суду «лучшей подругой» Татьяны Ершовой.

«Свидетельница сообщила, что Ершова с 2016 года общалась в интернете с жителем Украины Павлом Грибом. Как утверждает Юристова, переписка ее подруги с Грибом носила в основном романтический характер, о политических моментах этой переписки она ничего вспомнить не смогла», – пишет издание.

Прокурор Алексей Кистер обратил внимание на существенные противоречия в показаниях девушки и огласил протокол допроса свидетеля Юристовой от 5 октября 2017 года. Согласно этому протоколу, на предварительном следствии Мария Юристова характеризовала свою подругу как «украинскую националистку с правыми взглядами, интересовавшуюся Украиной и ее местом в мире, героизировавшую Степана Бандеру и Романа Шухевича».

Из оглашенных прокурором данных следовало, что весной 2017 года Ершова пересказала Юристовой способ изготовления бомбы, который она узнала от Павла Гриба.

Во время заседания Юристова подтвердила, что в протоколе стоят ее подписи, но отказалась от характеристики Ершовой как «украинской националистки».

«Нет, я этого не писала. Я только знаю, что она любила Украину и украинский язык. Я не знаю, что такое национализм», – заявила девушка.

Свидетельница также пояснила суду, что узнала о бомбе от Татьяны Ершовой уже после появления уголовного дела, когда подруга объясняла ей причины, по которым дело могло быть возбуждено.

«Он, Павел Гриб, рассказал о бомбе Татьяне в «Скайпе». Она посчитала этот рассказ шуткой и не восприняла его всерьез», – сказала Юристова.

«Показания Юристовой в пользу защиты, они опровергли версию обвинения, будто она слышала от Ершовой что-то про бомбу и про взрыв. Я предполагаю, что протоколы на предварительном следствии произвольно составил следователь, а она их подписала, не прочитав», – сказала после заседания адвокат подсудимого Марина Дубровина корреспонденту «Кавказского узла».

По словам адвоката, Гриб жалуется на действия сотрудников ростовского СИЗО.

«Павел долго готовился к сегодняшнему заседанию, сделал себе пометки, подготовил вопросы к Ершовой, а сотрудники СИЗО изъяли все бумаги с записями, перед тем как отвести его на заседание. Тем самым они ограничили его право на защиту, я считаю», – заявила Дубровина.

Следующее заседание по делу Гриба назначено на 29 ноября.

Напомним, 7 ноября Северо-Кавказский окружной военный суд РФ продлил на 6 месяцев арест похищенного в Беларуси гражданина Украины Павла Гриба, которого в России обвиняют в терроризме.

Двадцатилетнему украинскому заключенному инкриминируют «склонение к теракту».

Гриб исчез 24 августа 2017 года в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где «законно» оформили арест.

Генеральная прокуратура составила сообщение о подозрении российскому следователю, который физическим и психологическим давлением заставил украинца оговорить себя.

«Кавказский узел»