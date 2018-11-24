От вербовки до поминок. Как Пригожин организовал работу ЧВК «Вагнера»

С начала военной кампании в Сирии российские власти не признают ни гибель на этой войне бойцов российских частных военных компаний, ни существование в России таких компаний в принципе.

«Де-юре у нас нет таких юридических лиц, как частные военные компании», – заявил на днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Русская служба «BBC» поговорила с российским добровольцем, ездившим в Сирию в этом году по линии ЧВК «Вагнера», и изучила историю нескольких юридических лиц, которые использовали для работы ЧВК, пишут на страницах на страницах издания Илья Барабанов, Андрей Сошников, Анастасия Напалкова и Павел Аксенов.

Российские наемники из частной военной компании «Вагнера» после участия в боевых действиях на востоке Украины и в Сирии с начала 2018 года выполняют задачи в Судане, Центральноафриканской республике, а в ближайшее время могут отправиться и в Ливию, рассказал Русской службе «BBC» боец частной военной компании (ЧВК), вернувшийся несколько месяцев назад из командировки в Сирию.

«Сейчас 80 человек в Судане и третья рота в ЦАР, – рассказывает Николай Аверин (имя бойца известно редакции, но изменено по его просьбе). – Несколько недель назад людей начали собирать для командировки в Ливию, но потом дали команду «отбой» и сказали пока никуда не ехать, а ждать дальнейших указаний».

Собеседник «BBC» утверждает, что «вагнеровцы» продолжают работать и в Сирии: «Сейчас там находится вся пятая рота и около 20 человек из резерва, – говорит он. – Но боевых задач там уже почти не решается, работают на охранении важных объектов, а летом седьмая рота Вагнера провела все три месяца командировки на базе в 70 километрах от Дейр-эз-Зора, отрабатывая со щитами и дубинками разгон митингов. Ни боевых задач не было, ни охранения, зачем для этого было везти всех в Сирию, никто не понял».

До того как попасть в ЧВК «Вагнера», Николай в начале 2000-х воевал контрактником в Чечне. После демобилизации был судим за грабеж. Освободившись из колонии, следующие 2,5 года провел в Донбассе, воюя на стороне самопровозглашенной «ДНР». Служил в одном из отрядов, охранявших главу республики Александра Захарченко, но был вынужден вернуться в Россию после того, как в «ДНР» на него завели уголовное дело. Сейчас он работает охранником.

https://politua.org/2018/11/24/53864/

Свое имя и позывной он просил сохранить в тайне, потому что рассчитывает отправиться в еще одну командировку с ЧВК «Вагнера»: «С одной стороны, это очень хороший заработок, даже если никаких боевых задач нет, 150 тысяч рублей на руки ты получаешь. С другой стороны, никакой стабильности нет: вернувшиеся после летней командировки в Сирию парни с тех пор сидят без работы, деньги уже потратили, и несколько человек просили помочь с устройством в охрану».

Часовня от Пригожина

Вооруженное формирование, получившее в СМИ название ЧВК «Вагнера», впервые заявило о себе во время боевых действий на востоке Украины, а затем и в Сирии. На протяжении 2018 года различные издания сообщали, что бойцы ЧВК кроме Сирии начинают появляться в разных африканских странах от Судана до Центральноафриканской республики. Именно в ЦАР 30 июля погибли российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, отправившиеся туда снимать фильм о деятельности российских наемников.

Петербургского бизнесмена Евгения Пригожина называли основателем и главным спонсором ЧВК «Вагнера». Владелец компании «Конкорд», ресторатор, известный также как «повар Путина», Пригожин свою связь с ЧВК «Вагнера» неоднократно отрицал. Президент России Владимир Путин, отвечая в интервью NBC News на вопрос о Пригожине, заявил, что знаком с ним, но не считает его своим другом.

Работа частных военных компаний в России законодательно не урегулирована, а деятельность их бойцов подпадает под статью уголовного кодекса «Наемничество». 20 ноября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что российские власти не планируют принимать закон о ЧВК, чтобы придать им легальный статус: «Нет, такой темы на повестке дня нету сейчас», – сказал он.

Отсутствие ЧВК «Вагнера» в реестре юридических лиц позволяет не признавать потери, которое это формирование несет в ходе выполнения боевых задач в Сирии и других «горячих точках». Это создает проблемы родственникам погибших бойцов, о чем уже рассказывала Русская служба «BBC». А также осложняет задачу поиска прямых связей между Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнера».

Однако Русской службе «BBC» удалось найти несколько таких связей.

В конце лета 2018 года неподалеку от полигона Молькино в Краснодарском крае, где находится тренировочная база ЧВК «Вагнера», появилась часовня памяти погибших в Сирии российских добровольцев. Часовню возвели за несколько месяцев на въезде в курортный город Горячий Ключ.

Строительство объекта высотой с четырехэтажный дом прямо у обочины федеральной трассы «Дон» заметили многие в городе. Серый куб с высокими стеклянными арками меньше всего походил на часовню, пока сверху его не украсил купол, а над одним из витражей, выходящих на трассу, не появилась надпись «Благословен грядый во имя Господне».

Часовню оградили двухметровым забором. В конце августа один из региональных сайтов сообщил о часовне, «построенной в память о героях так называемой ЧВК «Вагнера», погибших в Сирии в борьбе с террористами запрещенного в России «Исламского государства». В начале октября о странной часовне написала и кубанская «Комсомольская Правда», рассказав, что перед ней установлен памятник «российским добровольцам».

Постамент памятника украшен окопным крестом – одним из символов ЧВК «Вагнера». С постамента взирает скуластый мужчина в форме без опознавательных знаков, в котором узнается один из командиров ЧВК, кавалер ордена Мужества Дмитрий Уткин.

Ранее такую же скульптуру ЧВК установила в Луганске и сирийском городе Хама.

С трассы «Дон» макушка памятника хорошо видна, но попасть на огороженную территорию поближе к нему и самой часовне съемочной группе «BBC» не удалось.

– Без разрешения начальства приказ никого не пускать, – остановил у ворот охранник.

– Так давайте созвонимся с вашим начальством и получим разрешение.

– Это частный объект. Как если бы магазин человек построил. Он же может решать, кого туда пускать, а кого нет.

https://politua.org/2018/11/24/53867/

В администрации Горячего Ключа «BBC» рассказали, что к строительству часовни городские власти никакого отношения не имеют: участок земли принадлежит частным лицам, которые лишь обратились к чиновникам за разрешением на строительство религиозного объекта. А когда необходимая бумага была получена, «они могли построить там что угодно: хоть мечеть, хоть синагогу», пояснили в приемной первого заместителя главы города Дмитрия Карпенко, курирующего вопросы архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений.

До декабря 2017 года участок земли, на котором построили часовню, принадлежал местной жительнице Светлане Хахаловой, но чуть меньше года назад она продала его петербургской фирме «Эксклюзив технолоджи». Детали сделки Хахалова обсуждать с «BBC» отказалась.

Единственным владельцем и генеральным директором «Эксклюзив технолоджи» оказался 42-летний строитель Дмитрий Папка. В разговоре с «BBC» Дмитрий Папка сказал, что он не в курсе строительства объекта в Горячем Ключе: «Я лишь один из совладельцев, строительной сферой занимаюсь, – сказал он. – Поищите еще кого-нибудь. Кроме меня там есть другие люди. Я исполнитель, а решения принимаю не я».

О каких людях, принимающих решения, говорил Дмитрий Папка, стало понятно после того, как Русская служба «BBC» изучила на сайтах HeadHunter и Superjob резюме двух работников, участвовавших в строительстве часовни. Хотя землю под объектом записали на никому не известную «Эксклюзив технолоджи», возведением объекта памяти погибших бойцов ЧВК «Вагнера» занималась компания Евгения Пригожина «Мегалайн». По данным СМИ, это одна из компаний Пригожина, работавшая на строительных подрядах. Например, она строила воинские части для минобороны.

Один из бывших менеджеров «Мегалайна», занимавшийся часовней в Горячем Ключе, рассказал «BBC» на условиях анонимности, что всех причастных к строительству заставляли подписывать бумагу о неразглашении. Строительство часовни, по его словам, началось сразу после покупки земли – в декабре 2017 года. «Разработчиком и заказчиком проекта был «Мегалайн», – рассказал собеседник «BBC». – «Эксклюзив технолоджи» – лишь одно из пригожинских юридических лиц, на которое записали объект».

Единственным владельцем и генеральным директором «Эксклюзив технолоджи» оказался 42-летний строитель Дмитрий Папка. В разговоре с «BBC» Дмитрий Папка сказал, что он не в курсе строительства объекта в Горячем Ключе: «Я лишь один из совладельцев, строительной сферой занимаюсь, – сказал он. – Поищите еще кого-нибудь. Кроме меня там есть другие люди. Я исполнитель, а решения принимаю не я».

О каких людях, принимающих решения, говорил Дмитрий Папка, стало понятно после того, как Русская служба «BBC» изучила на сайтах HeadHunter и Superjob резюме двух работников, участвовавших в строительстве часовни. Хотя землю под объектом записали на никому не известную «Эксклюзив технолоджи», возведением объекта памяти погибших бойцов ЧВК «Вагнера» занималась компания Евгения Пригожина «Мегалайн». По данным СМИ, это одна из компаний Пригожина, работавшая на строительных подрядах. Например, она строила воинские части для минобороны.

Один из бывших менеджеров «Мегалайна», занимавшийся часовней в Горячем Ключе, рассказал «BBC» на условиях анонимности, что всех причастных к строительству заставляли подписывать бумагу о неразглашении. Строительство часовни, по его словам, началось сразу после покупки земли – в декабре 2017 года. «Разработчиком и заказчиком проекта был «Мегалайн», – рассказал собеседник «BBC». – «Эксклюзив технолоджи» – лишь одно из пригожинских юридических лиц, на которое записали объект».

Компании «Мегалайн» и «Эксклюзив Технолоджи» пользовались услугами одной и той же петербургской страховой компании, а когда «Эксклюзив Технолоджи» вступала в СРО «Газораспределительная система. Строительство», ее сотрудник указал для связи электронный адрес concord.irina@mail.ru, следует из данных реестра этой организации. Такую же почту использовала принадлежащая Евгению Пригожину компания «Конкорд менеджмент и консалтинг» при оформлении декларации соответствия на фигурные кондитерские изделия.

Офис компании «Эксклюзив Технолоджи» расположился в петербургском бизнес-центре «Софийская, 14» – это одно из зданий холдинга «Ленинец». Соседнее помещение занимает фирма «Конкордия». Оба офиса в день визита корреспондентов «BBC» оказались заперты, а на пункте охраны рассказали, что сотрудники появляются там нечасто.

Через день после звонка владельцу «Эксклюзив технолоджи» Дмитрию Папке корреспонденту «BBC» позвонила девушка, представившаяся пресс-секретарем компании Ксенией Мищенко, и предложила прислать все интересующие вопросы по поводу строительства часовни в Горячем Ключе.

На запрос с просьбой пояснить, как фирма Дмитрия Папки связана со структурами Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнера», Русская служба «BBC» получила ответ: «Мы не будем предоставлять сведения, составляющие коммерческую тайну, журналистам, тем более иностранных СМИ. Единственное, что мы можем сообщить – участок был приобретен «Эксклюзив технолоджи» для строительства объекта по заказу общественной организации, которая в скором времени станет полноправным собственником в рамках заключенных ранее договоренностей».

Обычная практика

Как выяснила Русская служба «BBC», ЧВК «Вагнера» с момента своего появления использует в своей деятельности подставные фирмы, напрямую не связанные с бизнесом Пригожина.

В бизнес-центре класса «С» на Большом проспекте Петроградской стороны в Петербурге соседствуют более 100 компаний. Лабиринт из лестниц и коридоров бывших коммунальных квартир приводит на седьмой этаж, где в июле 2014 года зарегистрировалась фирма «Контур».

Выручка компании с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и всего четырьмя сотрудниками стабильно растет: с 300 млн рублей в 2014 году до 1,9 млрд рублей по итогам 2017-го.

В распоряжении «BBC» оказался счет на закупку лекарств «Контуром» в феврале 2015 года. В разгар кровопролитных боев за город Дебальцево Донецкой области компания приобрела бинты, шприцы, антибиотики и другие препараты общей стоимостью 87 тысяч рублей. В январе-феврале 2015 года «Контур» потратил 10 млн рублей на автозапчасти и топливо в Краснодарском крае.

В базе данных ГИБДД по Адыгее (территория этой республики начинается в 10 минутах езды от Молькино) можно найти несколько штрафов на автомобиль компании «Контур». Эта же машина – золотистая Mazda 6 – фигурирует в списке на пропуск через КПП в Молькино (документ есть у «BBC»).

Согласно выписке из единого реестра юридических лиц, компанию помогал регистрировать петербургский нотариус, чей офис находится в двух минутах ходьбы от дома Трезини – давней резиденции Пригожина на Васильевском острове. Номер телефона и e-mail нотариуса также указаны в ряде контрактов, которые связанные с Пригожиным компании получали от минобороны.

20 сентября 2018 года фирма «Контур» зарегистрировала домен ooo-сontur.ru. Сайт до сих пор не заработал, хотя оплачен на год. На том же сетевом адресе хостинг-провайдера Reg.ru с разницей в несколько секунд был зарегистрирован адрес другой близкой к Пригожину фирмы – «Коллектив сервис». В 2016 году эта компания спорила с минобороны в суде. Как настаивали ее юристы – из-за неоплаченных контрактов на питание моряков.

Офис фирмы «Контур» занимает одну небольшую комнату, в которой корреспонденты «BBC» застали практически весь ее коллектив – трех сотрудниц, обсуждавших, что директор слишком редко приезжает на работу и не подписывает необходимые документы. На рабочих столах скопились бумаги и документы, среди них – счета-фактуры на поставку макаронных изделий.

Гендиректор и формальный бенефициар «Контура» Андрей Ткаченко, судя по профайлу в «Одноклассниках», каждый год отмечает день подразделений специального назначения. На фотографиях в социальных сетях он в форме с символикой минобороны РФ. Его друзья – выпускники различных десантных училищ.

Сначала Андрей Ткаченко согласился побеседовать с корреспондентами «BBC» и даже назначил время и место встречи, но за 15 минут до нее перезвонил и сообщил: «Извините, у нас не получится увидеться, я изменил свои планы, уехал в аэропорт и улетаю».

Эволюция Вагнера

Побывавший в Сирии боец ЧВК «Вагнера» Николай утверждает, что кроме заполнения анкет при трудоустройстве на базе в Молькино больше никаких бумаг доброволец не подписывает. Весь процесс устройства в ЧВК занимает в среднем три дня. Первый уходит на проверку физподготовки: три километра кросса и подтягивания. Второй – на сдачу медицинских анализов. Больше всего на этой стадии бракуют из-за гепатита. Новички сдают тест на наркотики.

На третий день добровольцы заполняют анкеты, в которых указывают контактные данные своих близких, с кем ЧВК должна связаться и выплатить им компенсацию, если боец в командировке погибнет. В анкетах требуют указать все пароли от аккаунтов в социальных сетях. После новички проходят собеседование со специалистом по безопасности. Если доброволец вызывает какие-то подозрения, его отправляют на дополнительную проверку на полиграфе.

После прохождения всех проверок человек попадает в штат, но контракт считается заключенным и зарплату ему начинают начислять только после получения жетона с личным номером. «В теории, если ты не востребован, на фильтре можно много времени провести, но по факту всех быстро разбирают в отряды, – рассказывает побывавший в Сирии боец. – Наиболее востребованными оказываются специалисты: минометчики, саперы, операторы беспилотников».

Когда боец попадает в зарплатную ведомость, он может в счет будущего заработка купить в магазине, работающем тут же на базе, амуницию: бронежилет, ботинки, компас. За свой счет формируется и аптечка бойца. «Две вещи, без которых в Сирию не едут – израильский ИПП и «Целокс» – говорит Николай (ИПП – индивидуальный перевязочный пакет; «Целокс» – гемостатическое средство для остановки кровотечений).

В начале сирийской кампании, утверждает побывавший там боец ЧВК, командировка могла продлиться до полугода, но в последнее время все поездки занимают строго три месяца. Еще год назад новичкам, приехавшим устраиваться на базу в Молькино без заграничного паспорта, руководство ЧВК «Вагнера» помогало оформлять их в Москве, но сейчас новичков без заграничных паспортов в штат не берут.

«При этом «загран» после поездки в Сирию по факту можно выбрасывать, – рассказал Николай. – При вылете из ростовского аэропорта «Платов» все проходят строгий контроль и летят как обычные гражданские, хотя пограничники, конечно, прекрасно понимают, кто летит этим рейсом. В Сирии же никаких штампов о прилете в паспорт не ставится. Так что в моем случае получилось, что я улетел из Ростова, где-то летал полгода, а потом приземлился в московском Чкаловском».

Как выяснила Русская служба «BBC», так было не всегда. Когда ЧВК «Вагнера» только создавалась, контракты с бойцами подписывались. В распоряжении «BBC» оказался типовой договор, который в 2014-2015 годах подписывали при трудоустройстве бойцы ЧВК перед отправкой на восток Украины.

Договор заключался с фирмой ООО «СМК» и этот документ напоминал скорее соглашение внештатного фрилансера с редакцией, чем контракт добровольца с военной компанией.

«Внештатный сотрудник принимает на себя обязательство собирать для организации информацию, не составляющую государственную или иную, охраняемую законодательством страны пребывания, тайну (далее «Информация») в зонах повышенного риска на территории Российской Федерации и за её пределами», – сказано в документе, оказавшемся в распоряжении «BBC».

В то время контракты будущие бойцы ЧВК подписывали на год, документ предусматривал ежемесячную зарплату в 80 тысяч рублей, компенсацию в 300 тысяч «в случае получения внештатным сотрудником увечья или иного повреждения здоровья при исполнении им своих обязанностей», а также единовременную выплату 2 млн рублей одному из родственников в случае гибели бойца «при исполнении им своих обязанностей по настоящему договору».

После начала военной кампании в Сирии сумма компенсаций, выплачиваемых семьям погибших, выросла до 5 млн рублей.

Компания «СМК» проработала чуть более двух лет и в сентябре 2016 года была исключена из реестра действующих юридических лиц. Зарегистрирована фирма была в Петербурге на проспекте Королева недалеко от метро «Комендантский проспект». Корреспонденты «BBC» обнаружили по этому адресу запертую дверь. В управляющей компании дома пояснили, что в этом помещении находится электрощитовая, в соседнем – опорный пункт полиции, и никаких фирм там зарегистрировано быть не может.

Последним генеральным директором «СМК» был 44-летний уроженец Луганской области Денис Прибылов. Он согласился встретиться с корреспондентами «BBC» в кафе у метро «Пролетарская» на юге Петербурга, извинился за простуду и заказал 50 граммов водки.

«Много лет назад, когда мы с супругой сюда приехали и снимали комнату, денег у нас не было, – рассказал он. – На глаза попалось объявление в газете: «Требуется номинальный директор». Я в душе не имел, кто это. Думаю, хрен с ним, съезжу поузнаваю. Приезжаю я на [площадь] Восстания – прямо напротив Московского вокзала. Объяснили: есть люди, которым западло просто бегать, оформлять документы. Вы бегаете к нотариусу, в налоговую, туда-сюда, возвращаетесь, и по итогам этих забегов, вам – тьфу-тьфу – отслюнявливают».

За день работы, рассказал Прибылов, он как номинальный директор заработал 12 тысяч рублей, что для него было весьма существенной суммой: «Так и понеслось!». Спустя некоторое время к регистрации на себя непонятных юридических лиц подключилась и жена Дениса, несколько месяцев они работали вместе в этом бизнесе, пока однажды супруге не позвонили из налоговой. «На меня ничего не заводилось, а супругу потрепали нехило», – рассказал Прибылов.

После этого, примерно в 2012 году, Прибыловы с регистрацией на себя юридических лиц завязали. Но пару лет назад Прибылов выяснил, что на него до сих пор зарегистрировано несколько компаний. «Я даже не знал об этом. Я думал, все конторы, которые я создавал, позакрывались. Оказалось, нет, висят! Стал проверять: в натуре в арматуре, на мне семь фирм. Как их закрывать, куда идти сдаваться хенде-хох?» – рассказал номинальный директор ООО «СМК», с которой подписывали договора бойцы ЧВК.

О том, что еще три года назад он по бумагам фактически возглавлял частную армию, Прибылов узнал от корреспондентов «BBC», но это обстоятельство его не сильно расстроило: «Что-то я слышал о Вагнере по ТВ», – сказал он. Имя Евгения Пригожина Прибылову незнакомо.

Периодически он ездит в родной Стаханов и даже думал в какой-то момент остаться воевать в ополчении. В прошлом году там погиб его друг детства, воевавший на стороне самопровозглашенной «ЛНР». В свободное от работы время Денис Прибылов занимается моделированием и с удовольствием демонстрирует фотографии собранных им танков: французского «Леклерка», израильской «Меркавы», немецкого «Тигра» и российского Т-64.

Илья Барабанов, Андрей Сошников, Анастасия Напалкова, Павел Аксенов, Русская служба «BBC»